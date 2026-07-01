خورفكان، الإمارات العربية المتحدة : نظّمت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بالتعاون مع جمعية المرأة في الشحن والتجارة – الإمارات (WISTA UAE)، جلسة حوارية بعنوان "المرونة البحرية في أوقات الأزمات: التحديات التشغيلية والاستجابات الاستراتيجية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وقادة القطاع البحري، لمناقشة سبل تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية.

سلطت الجلسة الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الأزمات التي شهدها القطاع البحري خلال الفترة الأخيرة، وكيف أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على الاستجابة للتحديات المتغيرة. كما ناقش المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين استمرارية العمليات التشغيلية والحفاظ على صحة وسلامة البحّارة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة قطاع النقل البحري.

شارك في الجلسة كلٌ من الأستاذة رانيا تادروس، الشريك في مكتب المحاماة الدولي "ستيفنسون هاروود" (Stephenson Harwood LLP)، ورئيسة جمعية (WISTA UAE)، وهي جمعية مهنية عالمية تُعنى بتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاعات النقل البحري والشحن والتجارة الدولية. كما شارك السيد أندرو جايني، المدير العام لشركة V.Ships UK Abu Dhabi ومدير الكوادر البحرية في V.Group، والدكتور فردوش صالحين، رئيس قسم إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، فيما أدار الجلسة الكابتن جوزيبي سايفا، مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالأكاديمية.

وتطرقت الجلسة إلى الأبعاد القانونية للأزمات، ودور الأطر التشريعية في دعم استمرارية التجارة البحرية الدولية والتعامل مع التحديات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية الراهنة، إضافةً إلى أهمية التعاون القانوني الدولي في الحد من المخاطر وتعزيز الثقة في منظومة النقل البحري.

كما ناقش المتحدثون قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد واستمرارية حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية رغم التحديات العالمية، مستعرضين العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية.

واختتمت الجلسة باستعراض الأولويات الاستراتيجية التي ينبغي أن تركز عليها الحكومات والموانئ ومزودو الخدمات اللوجستية وقادة القطاع، بما يشمل التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، وتطوير الكفاءات البشرية، والاستثمار في الممارسات المستدامة، لضمان بناء قطاع بحري أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأكد الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن المرونة أصبحت اليوم عنصراً أساسياً لاستدامة القطاع البحري واستمرارية التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تواصل دورها في توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين القطاع الأكاديمي والصناعة، وإعداد كوادر بحرية قادرة على قيادة مستقبل القطاع بكفاءة وابتكار.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام أكاديمية الشارقة للنقل البحري بتعزيز الشراكات مع القطاع البحري، ودعم الحوار حول القضايا الاستراتيجية، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية تسهم في تطوير المعرفة والابتكار وبناء قطاع بحري أكثر استدامة ومرونة.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

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