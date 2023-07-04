بالتعاون مع "تريندز للبحوث والاستشارات" و "مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا"

أبوظبي: شاركت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تنظيم المؤتمر الأول حول "الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط"، بهدف مناقشة عمليات خفض التصعيد الجارية، وتعزيز الحوار وتسهيل تبادل المعرفة في المنطقة.

وشاركت الأكاديمية في تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع مؤسسة "تريندز للبحوث والاستشارات"، و "مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا" في جامعة تل أبيب. كما شارك "مركز دبي لبحوث السياسات العامة"، و "مركز الإمارات للسياسات" كشركاء معرفيين للمؤتمر، الذي انعقد في الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2023 في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي.

وألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث سلطت معاليها الضوء على المشهد الأمني المتغير، والديناميكيات الدبلوماسية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على التعاون الإقليمي.

وتضمن المؤتمر عقد ورشة عمل على مدى يومين، وركّز جدول أعماله على مناقشة أربعة مواضيع رئيسية حول التوجهات الحالية والمستقبلية في ضوء تطورات المشهد الإقليمي. واستقطب الحدث مجموعة من العلماء وصانعي السياسات والخبراء من نحو 12 دولة، كمنصة للمحادثات البنّاءة وتعزيز الفهم والإدراك للتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "يضع المؤتمر منهجاً عملياً يمكن للباحثين والمهنيين من خلاله العمل معاً لتقييم وقياس وبناء مسارات التعاون الإقليمي. ومن خلال تبادل الأفكار بين نحو 40 خبيراً إقليمياً. نتطلع أن تساهم مساعينا المشتركة وجدول أعمالنا إلى تعزيز السلام والازدهار".

وأضاف: "هدفنا هو تقييم مستوى التقدم والتطور وحجم التحديات في الأجندة الإقليمية الحديثة، مع وضع مؤشرات ومعايير لعمليات التقييم السنوية".

وأعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الترحيبية عن تقديره للتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعهد موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، في تنظيم هذا المؤتمر المهم.

وأشار إلى أن العالم يشهد تطورات مهمة وشاملة في المنطقة، موضحا أن هناك آفاق واسعة للتغيير الإيجابي حققها الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وهو ما ينبغي العمل على تعزيزه وترسيخه للوصول إلى الأهداف التي ننشدها جميعاً في بناء شرق أوسط جديد يسوده السلام والاستقرار، والتعاون البـنّاء، والازدهار المشترك.

من جانبه، قال البروفيسور عوزي رابي، مدير "مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا" ورئيس برنامج التعاون الإقليمي في جامعة تل أبيب: "بات الاتفاق الإبراهيمي للسلام جزءاً من الواقع الإقليمي، حيث أتاح العديد من مسارات التعاون، وأدى إلى تبنّي عقلية جديدة لدى مختلف الجهات الفاعلة والمؤثرة في المنطقة. وإلى إسهامات هامة في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية".

ناقشت الجلسة الأولى "خفض التصعيد الإقليمي في ظل تجدد المنافسة بين القوى العظمى"، بشكل موسّع مستجدات المشهد الأمني، والديناميكيات الدبلوماسية والعوامل الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على التعاون الإقليمي.

وركزت نقاشات الجلسة الثانية "إعادة تشكيل الشبكات الإقليمية وتعزيز قنوات التواصل"، على موضوعات الاقتصاد والتكنولوجيا، والعولمة، والنزعة الإقليمية، ودور الأفراد والثقافات والمجتمعات في التغيرات على مستوى المنطقة.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae/