يدفع منتدى الخلايا الجذعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يركز على صناعة عالمية بقيمة 467 مليار دولار أمريكي جميع أصحاب المصلحة إلى الضغط من أجل زيادة التمويل والأبحاث التي يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في حياة الناس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الإمارات العربية المتحدة بصدد تطوير أول بنك للخلايا الجذعية في المنطقة والذي سيشهد الدولة إلى مركز لسياحة الخلايا الجذعية؛

يقدم مركز دبي لدم الحبل السري والبحوث جمع وحفظ الحبل السري للأطفال حديثي الولادة والحفاظ عليهم لمدة 30 عامًا.

من المقدر أن يصل حجم سوق الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.85 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2026، وفقًا لماركت داتا فوركاست.

تعمل دول الشرق الأوسط على زيادة تركيزها على سوق الخلايا الجذعية العالمي البالغ 467 مليار دولار أمريكي.

إن الإمارات العربية المتحدة بصدد تطوير أول بنك للخلايا الجذعية في المنطقة والذي سيشهد تحول الدولة إلى مركز لسياحة للخلايا الجذعية، حسبما أعلن المسؤولون في أول منتدى للخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انطلق في فندق موفنبيك جراند البستان دبي يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وقالت الدكتورة رحاب البلوشي، المدير الطبي بالإنابة لمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث - التابع لهيئة الصحة بدبي: "لدينا بالفعل بنك الخلايا الجذعية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث ونناقش مع السلطات الصحية الأخرى لتطوير بنك الخلايا الجذعية على مستوى الدولة لتعزيز قطاع الابتكار العلمي والطبي الجديد. إنه في طور الإعداد".

ويقدم مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث جمع وحفظ الحبل السري للأطفال حديثي الولادة لمدة 30 عامًا مقابل رسوم تبلغ حوالي 9,000 درهم إماراتي. ويمثل هذا أول بنك للخلايا الجذعية في الإمارات العربية المتحدة.

كما دعا المسؤولون إلى مبادئ توجيهية تنظيمية قوية لتنظيم أبحاث الخلايا الجذعية وعلاجها وممارستها لأنها تقع أحيانًا في النطاق الحساس للطبيعة والأخلاق والثقافة والدين.

ويقول د. شاروخ هاشمي، رئيس مجلس الإدارة، مجلس صحة للأورام، رئيس قسم الأورام /أمراض الدم، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الإمارات العربية المتحدة: “تحتاج صناعة الخلايا الجذعية إلى تنظيم قوي على مستوى العالم. ونحن بحاجة إلى إرشادات صارمة لكي تتطور الصناعة بشكل أخلاقي".

وقالت الدكتورة رحاب البلوشي، إنه تم إصدار مجموعة من الإرشادات التنظيمية لقطاع الخلايا الجذعية في الإمارات قبل عام - لتنظيم القطاع الذي يتطور من خلال التجارب السريرية.

"مع تطور الصناعة، من المهم أن يكون لديك سجل وطني للخلايا الجذعية حتى نتمكن من تقديم بحث وعلاج أفضل. تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة على الآخرين عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والممارسة الأخلاقية حيث رأينا أول دليل تنظيمي لأبحاث الخلايا الجذعية وعلاجها في الإمارات العام الماضي.

"ونحن الآن بحاجة إلى سياق تنظيمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل والذي من شأنه أن يساعد في تطوير نهج منسق لأبحاث الخلايا الجذعية وعلاجها."

قال د. أساواري بابات، رئيس منتدى الخلايا الجذعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسفير الدولي للرابطة الأمريكية لبنوك الدم (أيه أيه بي بي)، مستشار المعلومات الصحية ش م ح، دبي: "ستكون الإمارات العربية المتحدة مركزًا لأبحاث الخلايا الجذعية والعلاج في المستقبل وأيضا سياحة الخلايا الجذعية، وهي الطريقة التي تطور بها البلاد قدرتها على أبحاث الخلايا الجذعية."

قال د. تيموثي شرودر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سي تي آي لخدمات التجارب والاستشارات السريرية، "علينا أن نخبر بقية العالم لماذا يجب أن يأتي باحثو الخلايا الجذعية إلى الإمارات العربية المتحدة ويعالجون المرضى، بدلاً من إرسال المرضى إلى الدول الغربية للعلاج.

"نشهد الآن تطور الأعضاء البشرية في الولايات المتحدة - حيث يمكن جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الإمارات العربية المتحدة. ستكون الإمارات العربية المتحدة مركزًا لأبحاث الخلايا الجذعية في المستقبل، وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أيضًا مركزًا لصناعة سياحة الخلايا الجذعية ".

قال الخبراء في المنتدى الأول للخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق في فندق موفنبيك جراند البستان دبي، إن دولًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعزز أبحاث الخلايا الجذعية في السنوات المقبلة من أجل تعزيز البحث والاستفادة من علاجات الخلايا الجذعية.

ويشارك في المؤتمر والمعرض الذي سيستمر لمدة يومين، الذي تنظمه شركة جريت مايندز لإدارة الأحداث، أكثر من 250 مفوضا من أكثر من 15 دولة حيث اجتمع أكثر من 30 مسؤولاً وخبيراً لمناقشة آخر التطورات العلمية والابتكارات في مجال الخلايا الجذعية والمجالات المرتبطة به. ويضم المعرض أكثر من 25 مشاركا.

وتعمل دول الشرق الأوسط على زيادة تركيزها على السوق العالمية للخلايا الجذعية التي تبلغ قيمتها 467 مليار دولار أمريكي والتي خضعت للتدقيق في منتدى الخلايا الجذعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيستمر لمدة يومين في دبي.

ووفقًا لبحث أجرته شركة ماركت ووتش؛ فمن المتوقع أن ينمو سوق الخلايا الجذعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب مذهل (CAGR) يبلغ 25.5 بالمائة من 2018 إلى 467 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

يقع هذا الحدث المهم في وقت كافح فيه العالم لمحاربة المتغيرات المختلفة لفيروسات كوفيد- 19 والتي عطلت النمو العالمي. وينظر العديد من الخبراء إلى أبحاث الخلايا الجذعية كحل ممكن لمعالجة مثل هذه الأوبئة في المستقبل.

وقالت ماركت ووتش في تقريرها أن "سوق العلاج بالخلايا الجذعية يضم عددًا كبيرًا من العوامل التي تشارك في تطوير علاجات الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض المختلفة".

"ويعزى نمو السوق إلى ارتفاع عدد التجارب السريرية وتزايد الاعتماد على علاجات الخلايا الجذعية على الصعيد العالمي. وفي سياق كوفيد-19، تركز المنظمات الحكومية في مختلف البلدان ومعاهد البحوث والعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية على التكنولوجيات الفعالة والسريعة للتشخيص السريع لـكوفيد-19.

"وفقًا لمقال بحثي نُشر عام 2020 في المجلة العلمية آجينج آند ديسيز (الشيخوخة والمرض) (2020)، تشكل الخلايا الجذعية الوسيطة طريقة آمنة وفعالة لعلاج كوفيد-19. وسُجل ما لا يقل عن 10 مشاريع في السجل الدولي الرسمي للتجارب السريرية مما يشير إلى استخدام الخلايا الجذعية الوسطية لمرضى الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا. ومع ذلك، فإنه لا يزال في المرحلة الأولية من الدراسة فيما يتعلق بالأسواق المدروسة"

يحظى منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم هيئة الصحة بدبي، ومدينة زويل، والمجلس الأمريكي للطب التجديدي والأكاديمية الأمريكية للطب التجديدي، والرابطة الأمريكية لبنوك الدم (أيه أيه بي بي) جذب الحدث أكثر من 10 شركاء إعلاميين متخصصين.

يصرح الدكتور حاتم العباس - القائم بأعمال مدير مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، "إن العمل في مجال العلاج بالخلايا الجذعية يجعلك ترى الضوء يسطع مرة أخرى في تلك العيون البريئة التي استنفذها المرض ثم تدرك أن الخلايا الجذعية هي بمثابة معجزة. اجتماعنا هنا على أرض دبي، أرض تحقيق المعجزات، يجعلنا نعمل على جعل العلاج بالخلايا الجذعية من جميع الأنواع متاحًا للجميع".

يعد منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركز على هذا المجال. سيناقش هذا الاجتماع الحصري الاتجاهات والموضوعات الرئيسية مثل بنك الخلايا الجذعية والبحث العلمي والتطبيقات والوعي العام واللوائح.

سيكون هذا الحدث أكبر منصة في المنطقة حيث سيشارك الخبراء المحليون والإقليميون والدوليون وقادة الرأي الرئيسيون والباحثون والأطباء وغيرهم من الخبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية خبراتهم ومعرفتهم حول أحدث التطورات والموضوعات الحاسمة والتحديات في البحوث والعلاج في مجال الخلايا الجذعية.

تصرح ليلى ماسيناي، الشريك الإداري، جريت مايند لإدارة الأحداث، " تُعد أبحاث الخلايا الجذعية تطورًا مهمًا اكتسب أهمية أكبر في الآونة الأخيرة وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 الذي يشعر العديد من الخبراء أنه يمكن معالجته من خلال أبحاث الخلايا الجذعية والابتكار.

“لقد قررنا إطلاق منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجلب جميع أصحاب المصلحة للتركيز على هذا التطور العلمي المهم الذي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الصحة وطول العمر. ويمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية والخلايا الجذعية إلى نتائج أفضل وتحسين متوسط ​​العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم.

"يسعدنا أن نرى الاستجابة الأولية من المجتمع الصحي والعلمي الذين اجتمعا في منتدى الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقطع هذا شوطًا طويلاً في أبحاث الخلايا الجذعية في الخليج والشرق الأوسط".

أصبح العلاج بالخلايا الجذعية تطورًا علميًا هامًا ومبتكرًا يعطي الأمل لكل من المهنيين الصحيين والمرضى في جميع أنحاء العالم. لقد حقق تطوير طرق العلاج نتائج رائعة على مستوى العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتطور العلاج بالخلايا الجذعية والطب التجديدي بسرعة كبيرة، وإذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية، فقد تصبح المنطقة واحدة من مراكز البحوث الطبية الحيوية في العالم. في الواقع، من المقدر أن يصل حجم سوق الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.85 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لماركت داتا فوركاست.

سيتناول منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع التطورات والتحديات الملحة في سوق الخلايا الجذعية من خلال الكلمات الافتتاحية والعروض التقديمية العلمية وحلقات النقاش وغيرها.

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حول منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يعد منتدى الخلايا الجذعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركز على هذا المجال. سيناقش المنتدى الذي يستمر يومين الاتجاهات والموضوعات الرئيسية مثل بنك الخلايا الجذعية والبحث العلمي والتطبيقات والوعي العام واللوائح.

ينظم المنتدى جريت مايند لإدارة الأحداث، وهي أول منصة في المنطقة حيث يشارك الخبراء المحليون والإقليميون والدوليون وكبار قادة الرأي والباحثون والأطباء وغيرهم من الأوساط الأكاديمية والصناعية خبراتهم ومعرفتهم حول أحدث التطورات والمواضيع الهامة والتحديات في أبحاث الخلايا الجذعية وعلاجها.