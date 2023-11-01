الشارقة، تنطلق (الأربعاء) في قطاع أسماك الجبيل في سوق الجبيل، "مهرجان الجبيل للتخفيضات" الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري بالتعاون مع جراند هايبر ماركت، ويهدف مهرجان الجبيل للتخفيضات إلى الاحتفال بتراثنا البحري بكل عناصره ومكنوناته ورفع الوعي بأهمية هذا التراث الثقافي الإماراتي الغني بما يعزز صناعة صيد الأسماك المحلية.

ويقدم المهرجان سلسلة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة المتنوعة والخصومات المقدمة في قسم شواء الأسماك بالسوق لمختلف أنواع الأسماك والأطعمة البحرية المحلية والمستوردة ليضفي لزواره المزيد من المتعة عند التسوق.

وأكدت إدارة قطاع الضيافة في الشارقة لإدارة الأصول أن مهرجان الجبيل للتخفيضات سيكون إضافة نوعية ومميزة لجذب المزيد من الزوار من عشاق الأسماك والمأكولات البحرية الذين سياتون للاستمتاع بمختلف العروض وخوض تجربة مميزة طوال أيام المهرجان

وأضافت الادارة يمثل المهرجان فرصة استثنائية للتعرف على جزء من ثقافتنا الأصيلة، ,دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني والقابلة للتنمية والتطور، بما يترجم رؤية الشارقة لإدارة الأصول الساعية إلى في دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

يدعو المهرجان جميع زوار ومقيمي إمارة الشارقة انتهاز الفرصة للاستماع والمشاركة بفعاليات المهرجان والاستمتاع بمرافق سوق الجبيل المتنوعة وزيارة مطعم 1441 لتذوق باقة من أروع المأكولات البحرية الطازجة الواردة مباشرة من محلات الأسماك ومنه مباشرة إلى يد الطاهي، ومختلف الأطباق المحلية والعالمية.

ويحتوي قسم شواء الأسماك في سوق الجبيل، على منطقة انتظار ومنطقة لإعداد الأسماك وتتبيلها، وأخرى تضم شوايات السمك والأفران، وهو مزود بتقنيات عالية للتخلص من الروائح وتهوية مركزية وتكييف لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للمتسوقين، كما تخضع جميع الأسماك والمنتجات البحرية للفحص الصحي من قبل كادر مختص من بلدية الشارقة للتأكد من مواءمتها للاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة الإمارات.

ويحوي (أسماك الجبيل) عدة مرافق، من بينها 40 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، (وهو القسم الأكبر)، إضافة إلى أقسام التنظيف والتقطيع حيث يعمل أكثر من 70 قطّاع أسماك يومياً على تلبية طلبات العملاء لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، وكذلك قسماً للشواء الشواء (يمتد على مساحة تصل إلى 365 متراً مربعاً).

ومن الجدير بالذكر قسم الاسماك، في سوق الجبيل أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة

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