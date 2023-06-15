تم توقيع ثماني مذكرات تفاهم خلال الأسبوع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وعدد من الجهات البحرية الحكومية والخاصة ضمن مبادرة "المرور الأزرق"

انطلق "الملتقى الحواري الوزاري البحري" الأول الذي جمع صناع القرار والمؤثرين في القطاع البحري مع معالي الوزير وفريق الإدارة البحرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية

دعمت فعاليات الأسبوع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وإعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم أسبوع الإمارات البحري، الذي يُعقد كل سنتين تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، أعماله بنجاح كبير تمثل في تشكيل منصة وطنية جمعت مختلف الجهات البحرية وصناع القرار البحريين في المنطقة، وذلك خلال فعالياته وجلساته الحوارية الاستراتيجية، التي أكدت على دعم الاستدامة وحماية البيئة، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وإعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب، لتعزيز مكانتها باعتبارها مركزًا بحريًا عالميًا رائدًا، ومسهمًا رئيسًا في التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وشهد أسبوع الإمارات البحري توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مختلف الجهات الرائدة، أهمها توقيع ثماني مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مبادرة "المرور الأزرق"، وهو المشروع الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع "ماري هب" لإطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق ذكي، ليشكل تجمعًا للشركات البحرية والجهات القيادية في الدولة للحصول على الحوافز والامتيازات، وتبادل الخدمات والمنتجات البحرية والمعلومات بشفافية وسهولة، ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع البحري لدولة الإمارات.

تم توقيع الاتفاقيات بحضور معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع دائرة الميناء والجمارك في عجمان، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسلطة التسجيل البحري في جزر مارشال، وشركة مونجاسا، وجمعية الإمارات للشحن، ومؤسسة "يونغ شيب" الإمارات، إضافة إلى شركة "أليانز الشرق الأوسط"، وشركة "ستانفورد مارين"، وسيسهم وتعاون تلك الجهات في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع البحري ودعم استدامته.

انطلاق "الملتقى الحواري الوزاري البحري"

تم خلال أسبوع الإمارات البحري إطلاق "الملتقى الحواري الوزاري البحري" الأول، والذي جمع معالي سهيل المزروعي، مع صناع القرار والمؤثرين في الصناعة البحرية، بمن فيهم ملاك السفن ومشغلي الموانئ وهيئات التصنيف الدولية؛ حيث استعرض معاليه الرؤى المستقبلية للدولة في القطاع البحري، وأكد على أهمية تبني ودعم الابتكار والحلول الرقمية لدفع التنمية المستدامة في الصناعة البحرية، كما تمت مناقشة خارطة الطريق واستراتيجية الإمارات للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050. وقد أكد الملتقى على أهمية التعاون بين مختلف الجهات دوليًا لإنتاج الوقود النظيف للقطاع البحري من مصادر متجددة، ضمن سعي دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتزاماتها الدولية بشكل فعال.

مؤتمر الأطراف COP28 وانتخابات المنظمة البحرية الدولية

ركز أسبوع الإمارات البحري على استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، والتي تتزامن مع إعادة ترشّح الدولة لانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب، وأكد المشاركون في الأسبوع على جهود القطاع البحري الوطني لتبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز التقنيات الخضراء، والالتزام بالاستدامة.

وقال كريس هايمان، رئيس مجلس الإدارة الفخري في سيتريد ماريتايم: "حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في القطاع البحري عبر عدد من المبادرات الرائدة؛ في مقدمتها مشروع "المرور الأزرق"، إضافة إلى استثماراتها الاستراتيجية ودعمها للابتكار. ويؤكد على ذلك تميز الدولة في ضمان جودة حياة البحارة، وتعزيز السلامة البحرية والاستدامة، ورفع الكفاءة عبر الحلول الرقمية، ما يجعل منها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية. ومن خلال فعاليات أسبوع الإمارات البحري، وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، نسعى إلى دعم جهود الدولة لإعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب".

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول أسبوع الإمارات البحري

أسبوع الإمارات البحري هو التجمع الأكبر للمهنيين والخبراء في القطاع البحري من جميع أنحاء دولة الإمارات؛ حيث يضم سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستمر أسبوعًا كاملًا، وتوفر للمشاركين فرصة استثنائية للالتقاء وبناء الشراكات وتبادل الأفكار للعمل على تكريس مكانة الدولة باعتبارها مركزًا بحريًا رائدًا. ويُقام الأسبوع البحري الإماراتي كل عامين تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، بإدارة وتنظيم "إنفورما ماركتس".

حول مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط

مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط هو الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. ويشهد أكبر تجمع لأصحاب السفن في المنطقة، ويربطهم بالآلاف من المتخصصين والخبراء في الصناعة محليًا ودوليًا. ويتم تنظيم الحدث في دبي كل عامين، ليوفر منصة لا تضاهى للمعنيين بالأعمال التجارية البحرية في المنطقة. ويشكل الحدث بوابة للشركات المحلية للقاء الخبراء الدوليين. وفي نسخته العاشرة، يلبي هذا الحدث جميع متطلبات الشركات البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

للتواصل الإعلامي دوليًا:

سوزان تياغو

رئيس التسويق - قطاع النقل البحري واللوجستي

إنفورما ماركتس

رقم الهاتف المحمول وللتراسل عبر تطبيق واتسب:

Suzanne.Tiago@informa.com

للتواصل الإعلامي في الشرق الأوسط

نهيل موسى

استشاري علاقات إعلامية

تاكتكس للإدارة التسويقية

naheel@tactics.ae