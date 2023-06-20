خلال حفل توزيع جوائز آسيا العقاريّة 2023

سلطان بطي بن مجرن: يمثّل هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بالابتكار وتمكين المجتمع العقاري بخدمات عقارية استباقيّة وسلسة

ماجد المرّي: الاستفادة من التقييم الذكي في مراقبة التصرفات العقارية والتي بلغت 528 مليار العام الماضي

النظام ساهم في تقليل الوقت المطلوب لإصدار شهادات التقييم بشكل كبير.

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة أفضل ابتكار في خدمة المتعاملين – فئة الإمارات العربيّة المتحدّة، خلال حفل توزيع جوائز آسيا العقاريّة لعام 2023، وذلك تقديراً لنظام التقييم الذكي الرائد والقائم على الذكاء الاصطناعي. ويحتفي برنامج الجوائز المرموق بالابتكار والتميز في قطاع العقارات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويشكّل التقييم العقاري خدمة في غاية الأهميّة، تعزز وتدعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري، وتسهم في تقليل المخاطر المالية، ولطالما واجهت عمليات التقييم التقليدية تحديات في تقييم العقارات. ولذا فقد أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظام التقييم الذكي والمبتكر للوحدات العقاريّة بهدف إحداث ثورة في سوق العقارات الدولي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأعرب سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن سعادته بالجائزة، قائلاً: "فخورون بالحصول على هذا التكريم المرموق لنظام التقييم الذكي في أراضي دبي. يمثّل هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بالابتكار وتمكين المجتمع العقاري بخدمات عقارية استباقيّة وسلسة. وعبر توظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حقق النظام تطورات ملحوظة في عملية التقييم. كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المستدامة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي للاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المبتكرة".

ويستفيد نظام التقييم الذكي من خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتسريع عملية التقييم، ومن خلال تحليل الملايين من البيانات والمعاملات وميزات العقارات؛ يولد النظام تنبؤات دقيقة لقيم الممتلكات في غضون ثوانٍ. كما يلغي الحاجة إلى أي وثائق أو متطلبات ورقيّة، مما يسهل عملية التقييم بأكملها من خلال التكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات الخارجية.

وأشار ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أنّ نظام التقييم العقاري الذكي من أراضي دبي ساهم بشكل كبير في تقليل الوقت المطلوب لإصدار شهادات التقييم، لافتاً إلى أنه في السابق كانت العملية تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام، ولكن الآن وبفضل النظام المبتكر؛ يتم الانتهاء من عملية التقييم في غضون 15 ثانية فقط. وأكّد أنّ هذا الإنجاز الرائع ينسجم تمامًا مع مهمة الدائرة المتمثلة في تقديم خدمات عقارية فعالة، والاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أنّه تم الاستفادة من نظام التقييم الذكي في مراقبة التصرفات العقارية التي بلغت 528 مليار درهم العام الماضي للحد من المضاربات والتلاعب في الأسعار..

ويلتزم نظام التقييم الذكي بمعايير التقييم العقاري المعتمدة واللوائح العالمية، مما يضمن أفضل أشكال الامتثال والحوكمة. وقد بلغت دقة عمليات التقييم 99% متفوقة على معدلات النسب العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد أحدث النظام تحولًا في مشهد التقييم، حيث ساهم في تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 40% سنويًا، مع توفير عمليات تقييم أسرع وأكثر دقة. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسيرتها المستدامة لتصبح الجهة الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار العقاري، عبر تكريس جهودها لريادة التطورات في التكنولوجيا وتقديم خدمات عالمية المستوى لمتعامليها.

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