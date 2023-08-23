المبادرة التي ينظمها سوق منبت ستشهد مشاركة باقةٍ من السيدات الإماراتيات لترويج مبدأ الاستدامة في المنازل

فعاليات مجانية تستضيفها قاعة يورسبيس بالجادة في 27 أغسطس الجاري

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف شركة أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، فعالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لدعم الممارسات المستدامة الواعية في المنازل، وذلك بالتعاون بين مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" وسوق منبت، والذي يمثل شراكة مثمرة بين المطوّر العقاري المبتكر ووزارة التغيّر المناخي والبيئة.

وستتم استضافة هذه الفعالية النسائية في الجادة، حيث تم تصميمها حول شعار يوم المرأة الإماراتية 2023 "نتشارك للغد" مع ورشتين متخصصتين لدعم جهود دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف الاستدامة.

وتم تصميم كل ورشة عمل لتعزيز التواصل بين النساء الإماراتيات من خلال تبادل التجارب والخبرات الجماعية والأفكار المبتكرة التي تشجع تبني مفاهيم الاستدامة لدى العائلات. هذا، وستقام الفعالية في تمام الساعة 3 مساءً من يوم الأحد، 27 أغسطس، وتتضمن ورشتي عمل متخصصتين في قاعة يورسبيس والكائنة في مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية بالجادة.

وستقام ورشة العمل الخاصة بزراعة النباتات المنزلية تحت إشراف إيمان المري، الخبيرة في مجال الزراعة العضوية المنزلية، والتي مكنها سعيها الدائم لتشجيع الممارسات الزراعية المنزلية المستدامة أن تصبح شخصية إعلامية معروفة. وتتضمن الجلسة التدريبية أساليب الزراعة الذاتية مع باقة من التمارين الخاصة بالزراعة المستدامة، وكيفية عمل حدائق المطبخ، إضافة إلى تشجيع العائلات على استهلاك المنتجات المحلية الطازجة.

كما ستقام ورشة العمل الخاصة بممارسات الاستدامة المنزلية تحت إشراف فاطمة شويطر، الطاهية الإماراتية المخضرمة، ومؤسسة مقهى "آرك"، وهو مقهى ومطعم يقدّم خدماته لزوّاره في الشارقة. وتدور محاور هذه الجلسة حول الاستفادة من العادات المستدامة في المنزل، وسيطلب فيها من المشاركات إعداد وجبة طعام باستخدام المنتجات المزروعة في الإمارات والتي سيتم توفيرها مباشرة من المزارع الإماراتية من خلال سوق منبت.

وفي تعليقها على ذلك، قالت هند المنصوري، مديرة المشاريع في قسم الفعاليات بشركة أرادَ: "بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام، فإننا فخورون بالتعاون مع مركز شراع للمساعدة على تشجيع الأسر والمجتمعات المحلية لوضع دولة الإمارات على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في الدولة لعام 2030". وأضافت: "لا شك بأن هذه الفعالية تمثل فرصة استثنائية للمشاركات لاكتساب المهارات اللازمة لتعزيز مبدأ الاستدامة في المنزل لدى جميع أفراد العائلة".

ومن جانبها، قالت إيمان بن شيبة، مدير إدارة التواصل المجتمعي في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "من الحفاظ على الموارد الغذائية والمائية القليلة، إلى استخدام المواد المتوفرة محلياً مثل النخيل لبناء المنازل والأثاث والأدوات وغيرها، أسّست المرأة الإماراتية قواعد الحياة الأسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ممارسات مستدامة ومبتكرة، حيث مكّنت الأجيال المتعاقبة من النمو والازدهار في بيئة بلادنا ذات الطبيعة الصحراوية، محولةً إياها إلى واحات خضراء جذابة. ومن خلال هاتين الورشتين اللتين ينظِّمهما مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالتعاون مع شركة (أرادَ)، نحتفي بهذه الممارسات الحضارية القديمة، ونواصل الحفاظ على هذا الإرث الوطني، عبر تزويد المرأة الإماراتية بالمعارف والمهارات اللازمة لتصبح المحرك الرئيسي الذي يدفع بعجلة التنمية المستدامة في البلاد نحو الأمام.

وستكون المشاركة في كلا الورشتين مجانية للجميع، حيث ينبغي للمهتمات تسجيل أسمائهن من خلال الموقع الإلكتروني لمركز شراع عبر الرابط التالي: https://share.hsforms.com/1YwLTXF62REqi529zYm8PVAdeq0g.

هذا، وتقع الجادة في ضاحية مويلح بالشارقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يمكن الوصول إليها مباشرة من طريق الذيد وطريق المدينة الجامعية.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

نبذة عن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"

تأسس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لدعم بيئة الأعمال الحاضنة لريادة الأعمال في الشارقة في عام 2016 ويهدف لتحفيز تأسيس الشركات الناشئة ونموها وتجمع منصات "شراع" الشركات الناشئة والرواد والطلاب وتتيح لهم مجموعة من خدمات تطوير المهارات والموارد الداعمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة، ويقوم المركز ببناء شبكة شاملة وتعاونية بين رواد الأعمال على مستوى العالم لدعم أعضائه في النمو التوسع بمشاريعهم.

يقع المقر الرئيسي لمركز شراع في مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، كما أن له مركزين في قلب الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة.

يعمل مركز شراع بالتعاون مع رواد الأعمال على بناء وإطلاق وتوسيع الشركات الناشئة التي تستمر في تحقيق تأثير كبير في مجتمعاتهم. ويركز أيضًا بشكل كبير على تمكين الجيل القادم من صناع التغيير من خلال فعاليات "هاكاثون" وبرامج بناء القدرات في مركزي الجامعات لتعزيز الوعي الريادي منذ سن مبكرة.

في نهاية كل عام، يستضيف مركز شراع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الذي يجمع بين أكثر من 6000 رائد أعمال ومستثمر ومبدع وقادة صناعة وشباب لمدة يومين من المحادثات الملهمة، والتواصل العميق، والنمو الشخصي والتحول في مجال ريادة الأعمال

في جوهرها، تدعم برامج شراع نطاقًا كاملاً من ريادة الأعمال، بدءًا من تحفيز الشباب إلى توسيع نطاق الشركات الناشئة، مما يدعم رؤية الشارقة لتصبح مركزًا عالميًا لريادة الأعمال.