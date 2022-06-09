تنظم من قبل أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي

تقام على مساحة تتجاوز الـ 27 ألف متر مربع وتضم 25 مضماراً وملعباً مغلقاً للرياضات المختلفة

تنطلق في الفترة ما بين 1 يوليو ولغاية 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

تفتتح أبوابها للجمهور من الساعة الـ 8 صباحاً ولغاية الواحدة صباحاً

تضم فعاليات وعروض تناسب جميع فئات المجتمع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق فعالية "صيف أبوظبي الرياضي"، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على إتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة في بيئة مثالية وملائمة في الملاعب المغلقة خلال فصل الصيف.

وتقام الفعالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2022، وذلك في القاعة رقم 8 ولغاية القاعة رقم 12، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 27 ألف متر مربع، تتوزع على أكثر من 25 مضماراً وملعباً مجهزاً وفق أعلى المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عدد أخر من الفعاليات المصاحبة المخصصة للأفراد والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة.

وتتضمن فعالية صيف أبوظبي الرياضي عدداً كبيراً من الأنشطة الرياضية والملاعب المخصصة لها في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تخصيص ثلاث ملاعب لكرة القدم السباعية، وملعبين لكرة القدم الخماسية، وثمان ملاعب للتنس الارضي المصغر (البادل)، وثلاث ملاعب لكرة السلة، وثلاث ملاعب لتنس الريشة، وثلاث ملاعب لكرة الطائرة، وملعب للكريكيت، ومضمار لرياضة الكروس فت، بالإضافة إلى مضمار مخصص للجري بطول كيلو متر.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "توفر فعالية صيف أبوظبي الرياضي فرصةً مثالية للزوار من جميع الأعمار لممارسة الأنشطة الرياضية في موسم الصيف وسط أجواءٍ مناسبة وممتعة للجميع، كما ندعو عموم فئات المجتمع للمشاركة ونشجعهم لاعتماد نمط حياة صحي من خلال الممارسة اليومية للرياضة والتفاعل مع أنشطة الفعالية التي توفر مجموعة كبيرة من الفرص الرائعة لتعزيز الروابط والسعادة بين أفراد المجتمع وعوائلهم، مبينا أن الفعالية تمثل مناسبة مهمة لرفد المجتمع بالأنشطة الرياضية التي تعزز تواصل كافة الفئات بالرياضة وتساهم بدعم مؤشر جودة الحياة، متمنيا من الجميع زيارتنا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والاستمتاع بأوقاتٍ مميزة هذا الصيف".

بدوره قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " تعتبر هذه الفعالية حدثاً استثنائياً يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة عالمية لتنظيم واستضافة جميع الأنشطة الرياضية، كما تشكل إضافة نوعية على أجندة الفعاليات الرئيسية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يوفر المساحات المرنة، والبنية التحتية الملائمة، والخدمات والمرافق المتطورة التي تجعله وجهة مثالية لاستضافة مثل هذه الأنشطة الرياضية المتميزة، ونحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي لإطلاق الفعالية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تستقطب شريحة واسعة من أفراد المجتمع بأبوظبي في ظل تنوع الرياضات التي تلبي تطلعات جميع الفئات".

وتستقبل فعالية صيف أبوظبي الرياضي جميع أفراد المجتمع يومياً طيلة أيام الأسبوع بين الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً، حيث ستشهد عدداً من التحديات والفعاليات الرياضية المتخصصة التي تلبي جميع التطلعات، فضلاً عن عرباتٍ للطعام والمتاجر المتخصصة.

وتجسّد الفعالية وجهةً مثالية للشركات التي ترغب بتنظيم تحديات ومنافسات رياضية لموظفيها خلال فصل الصيف، ويلبي احتياجات الأندية والمدارس الرياضية التي تبحث عن مساحةٍ مناسبة للمعسكرات والبرامج الصيفية.

وتتيح الفعالية للراغبين الحجز مسبقاً في أي من النشاطات بشكلٍ مباشر، والتي سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالفعالية www.adsummersports.ae بالإضافة إلى حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ADSummerSports

كما يمكن للزوار الاستمتاع بممارسة رياضة المشي في المضمار المخصص لذلك والذي يمتد بطول كيلو متر مجاناً خلال فترة انعقاد الفعالية.

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