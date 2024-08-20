

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة "أدنوك" كراعٍ رئيسي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) لهذا العام الذي سيُقام في أبوظبي يومي 11 و12 ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات على مستوى المنطقة.

وخلال المؤتمر، ستتواصل شركات مجموعة "أدنوك" المدرجة بشكل مباشر مع المحللين والمستثمرين، حيث سيُنظم منتدى متخصص لتعزيز التواصل الفعال للشركات استجابةً للإقبال القوي على اقتصادات المنطقة الديناميكية وأسواق رأس المال المزدهرة فيها.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة "أدنوك": "ساهمت ’أدنوك‘ بعد عدة اكتتابات ناجحة وأرقام ونتائج قياسية ونمو لافت لشركاتها المدرجة، في تعزيز أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، اضطلعت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) بدور إيجابي في تمكين ودفع رحلة التطوير المستمر لأسواق رأس المال المزدهرة في المنطقة، إلى جانب تعزيز معايير التميز في الشفافية والحوكمة المؤسسية وجهود المشاركة والتعاون. ونفخر بدعمنا لهذا المؤتمر المهم وجدول أعماله القيّم والمتميز".

من ناحيته، شدّد باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يشرفنا أن تشارك مجموعة أدنوك بصفة الراعي الرئيسي لمؤتمرنا لهذا العام. فمن خلال ريادتها وابتكارها المستمر في قطاع الطاقة، تدعم المجموعة رسالة الجمعية الرامية إلى النهوض بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين وآليات حوكمة الشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال المشاركة الفاعلة للشركات المدرجة التابعة لمجموعة أدنوك، نتوقع أن تحقق دورة هذا العام نجاحاً لافتاً وتوفر منصة بارزة لمتخصصي علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. نتطلع قدماً للعمل والتعاون مع أدنوك وشركاتها لتنظيم مؤتمر سنوي متميز".

سيجمع المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، والذي سيقام تحت شعار "تعزيز الفرص: تسريع علاقات المستثمرين في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط"، كوكبة متميزة من الشركات المدرجة الإقليمية والشركات الدولية والمستثمرين ومحللي الأبحاث والشركات الاستشارية لعلاقات المستثمرين والهيئات التنظيمية. كما سيسهل المؤتمر آليات الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التقدم في مشهد علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

ومن خلال مبادرة منتدى تعزيز التواصل الفعال للشركات، سيتمكن كبار المسؤولين التنفيذيين ومسؤولو علاقات المستثمرين من التواصل مباشرةً مع المستثمرين من جانبي البيع والشراء في السوق المالية. وسيشارك الحاضرون في حلقات نقاشية شيّقة وعروض تقديمية وجلسات متخصصة تتطرق إلى أحدث التوجهات في علاقات المستثمرين والممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات حوكمة الشركات والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات أسواق رأس المال الشاملة.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات وللتسجيل لحضور المؤتمر.

نبذة حول "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة:

www.adnoc.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: media@adnoc.ae

نبذة عن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)

جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ("ميرا" أو "الجمعية") هي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى النهوض بمهنة علاقات المستثمرين والارتقاء بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات. وتركز رسالة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وزيادة كفاءتها وجاذبيتها. وتعمل الجمعية على تحقيق مستهدفاتها من خلال تعزيز الحوار بين الأعضاء وتشجيع مجتمع علاقات المستثمرين على مشاركة وتبادل أفضل المعايير العالمية والممارسات في مجال علاقات المستثمرين. وتدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات، وذلك بالتعاون مع الأسواق المالية والبورصات والهيئات التنظيمية ومختلف الجهات الأخرى المشاركة في السوق، فضلاً عن مجتمع أعضائها وشبكة فروعها في مختلف البلدان.

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