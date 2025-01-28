دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم رسمياً فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.

يحتفل المعرض بنسخته الخمسين تحت شعار "ملتقى عالم الرعاية الصحية"، من خلال الترحيب بأكثر من 60 ألف زائر ومشاركة أكثر من 3800 عارض خلال المعرض الرائد للرعاية الصحية، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 27 إلى 30 يناير الجاري.

منذ انطلاقه في عام 1975 بمشاركة أكثر من 40 عارضًا، تطور معرض الصحة العربي ليصبح حدثًا عالميًا معترفًا به. وفي البداية، ركز المعرض على عرض المنتجات الطبية، ثم حقق نمواً ملحوظاً، وفي العام الماضي، كان المعرض هو الأكبر حتى الآن من حيث مساحة العرض، ومن المقرر أن تكون النسخة الخمسين أكبر دورة مرة أخرى تشهد مشاركة عارضين عالميين في مجال الرعاية الصحية سيكشفون عن أحدث الابتكارات والتكنولوجيا التي تؤثر على الصناعة.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المعرض، قال روس ويليامز، مدير الفعاليات في إنفورما ماركتس: وفر معرض ومؤتمر الصحة العربي خلال العقود الخمسة الماضية منصة مثالية لعالم الرعاية الصحية للالتقاء وتسهيل الأعمال ومناقشة مستقبل الصناعة واستكشاف أحدث الموضوعات والتطورات التكنولوجية الرائدة".

وأضاف ويليامز قائلاً: "هذا العام، وفي إطار احتفالنا بمرور 50 عامًا من الابتكار في القطاع، سنعرض منتجات وخدمات الرعاية الصحية المتطورة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات والجلسات والمنتديات والميزات الخاصة الجديدة، التي تركز على الابتكار والاستدامة والشمولية والتأثير على مستقبل القطاع".

وفي مكان آخر من جدول أعمال معرض ومؤتمر الصحة العربي اليوم، بدأت اليوم فعاليات منتدى الرعاية الصحية البيئي والاجتماعي والحوكمة، الذي يستمر يومين، كجزء من ميزة Eco-Sphere التي تم إطلاقها حديثًا في معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث سلط الضوء على التحديات والفرص المتمثلة في دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في الرعاية الصحية. كما تناولت المناقشات المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدة على الحاجة إلى ممارسات مستدامة.

وفي الوقت نفسه، انطلقت رسميًا اليوم فعاليات تجربة ليكرز وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الصحية في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025، مما أتاح للحضور فرصة حصرية لمقابلة أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة روبرت هوري ومايكل كوبر، حيث يوفر هذا الحدث الذي يستمر يومين فرصة مثالية للتواصل مع الرياضيين المشهورين مع اكتساب رؤى قيمة من فريق الطب الرياضي الشهير في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الذين شاركوا كيف يدعمون الصحة البدنية والأداء الأقصى لأفضل اللاعبين.

كما انطلقت صباح اليوم العديد من المؤتمرات العشرة المعتمدة من قبل برنامج التعليم الطبي المستمر في معرض ومؤتمر الصحة العربي. ومن بين هذه المؤتمرات المؤتمر الخامس والعشرون للأشعة الشاملة الذي طال انتظاره، والذي بدأ بمحاضرة رئيسية حول الحدود التالية للأشعة ألقاها البروفيسور الدكتور جيلز دبليو إل بولاند من منظمة بريغهام وأطباء النساء وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس.

كما ركز المؤتمر الثامن لطب الطوارئ والرعاية الحرجة على مواضيع أساسية مثل أنماط القيادة والثقافة التنظيمية وتقنيات الإنعاش. وفي الوقت نفسه، انطلق المؤتمر الرابع والعشرون للجراحة العامة بسلسلة من الدورات التدريبية حول تكنولوجيا الليزر وجراحة السمنة والوقاية من المضاعفات وإدارتها، كما انطلق المؤتمر التاسع للصحة العامة تحت شعار "تمكين المجتمعات وتعزيز الرفاهية: اتجاه عالمي للصحة العامة" والذي تضمن رؤى مهمة من منظمات بما في ذلك الاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة وهيئة الصحة بدبي والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض.

وتتضمن الفعاليات الأخرى التي نتطلع إليها خلال معرض الصحة العربي 2025 انعقاد قمة مستقبل الصحة وصالة التواصل التنفيذي والمسرح العالمي للرعاية الصحية، حيث ستعرض منطقة التحول التقنيات المبتكرة، وستقام جلسات جديدة غير تعليمية حول المرأة في مجال الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، واتجاهات الاستثمار خلال الحدث. كما تعود نسخة موسعة من قرية الصحة العربية، والتي توفر مساحة مريحة للتواصل مع الطعام والمشروبات المتاحة طوال الحدث.

ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة، وهيئة مدينة دبي الطبية.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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