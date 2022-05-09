أعلنت عن مجموعة من المشاريع والمبادرات في المعرض

خديجة تركي: إمارة عجمان تمثل أيقونة سياحية فريدة

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال افتتاحه معرض سوق السفر العربي في نسخته التاسعة والعشرين والمقامة في إمارة دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022. واطلع سموه على أبرز الخدمات والمشاريع السياحية التي تقدمها الدائرة والجهات المشاركة تحت مظلة حكومة عجمان.

وكشفت إمارة عجمان عن إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة خلال معرض سوق السفر العربي المقام في إمارة دبي، حيث تسعى دائرة التنمية السياحية والدوائر والجهات المشاركة تحت مظلتها لتعزيز نشاط القطاع السياحي في الإمارة وضمان تحقيق ما تتطلع إليه عجمان من رفع نسبة التدفقات السياحية إليها وتحقيق رؤية الإمارة السياحية.

تطبيق متحف عجمان الذكي

وتستعرض "سياحة عجمان" خلال المعرض، تطبيق متحف عجمان الذكي والذي أطلقته تزامناً مع تجديد المتحف وإعادة افتتاحه مؤخراً بحلته الجديدة ليقدم تجربة تفاعلية فريدة معززة بأحدث التقنيات

لتحفز كل الحواس، من خلال المعروضات المشروحة باللغتين العربية والإنكليزية، حيث يهدف التطبيق الهاتفي الخاص بمتحف عجمان إلى الترويج له ولمعالمه عن طريق عرض مختصر مسبق لما يمكن للزائر رؤيته، كما يقدم جولةٌ إرشادية صوتية مفصلة لكل أقسام المتحف وخريطة الموقع، واوقات العمل وكيفية الوصول الى المتحف.

الهوية المرئية لمتحف عجمان، ومتحف مصفوت ومتحف المنامة

كما تعرض الدائرة الهوية المرئية الجديدة لمتحف عجمان، ومتحف مصفوت ومتحف المنامة، والتي تعكس حرص الدائرة على الحفاظ على عناصر التراث والثقافة وتقديمها بصورة عصرية متجددة، أيضاً تكشف سياحة عجمان عن مشروع مكتبة الوسائط الرقمية التي تعد منصة متكاملة لعرض صور وفيديوهات ترويجية خاصة بعجمان يتم تحديثها باستمرار، وتُعرض على صفحة خاصة ضمن الموقع الرسمي الخاص بالدائرة لخدمة الشركاء وأفراد المجتمع المهتمين بالسياحة في عجمان، وتسهيل وصولهم إليها، لتمثل أكبر أرشيف رقمي يوثق معالم عجمان السياحية الهامة.

مشروع المسار التراثي

وتكشف دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان التي تشارك تحت مظلة جناح إمارة عجمان في المعرض عن أحدث فعاليات مشروع المسار التراثي والذي يقع في حي النخيل ويصل طوله إلى 1,025كم، ليربط المباني التراثية بداية من متحف عجمان والحي التراثي الى سوق صالح والمباني التراثية التي سوف يتم الحفاظ عليها في منطقة النخيل 1 ويمتد الى الواجهة البحرية وسيكون المسار مخصص فقط للمشاة لتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على تراث المنطقة. ويهدف مشروع المسار التراثي إلى الحفاظ على المباني التراثية في المنطقة وزيادة جذب السياح

والترويج للسياحة التراثية الثقافية في المدينة وخلق فرص عمل وزيادة دخل السكان المحليين وتشجيع السكان على المشي واعتماد نمط حياة صحي.

خدمة تأجير المركبات الذكي

كما تسعى هيئة النقل في عجمان الى استعراض تطبيق " خدمة تأجير المركبات الذكي" بالتعاون مع شركة يو درايف حيث يسمح التطبيق بتأجير المركبات التابعة للهيئة والبالغة 8 مركبات، من خلال تحميل التطبيق وحجز المركبة من خلاله، ثم فتح المركبة من خلال التطبيق.

منتجع زويا الصحي

على الصعيد ذاته يستعرض منتجع زويا الصحي بمنطقة الزورا مميزاته كأول منتجع من فئة الخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط مصمم لتوفير تجربة صحية متكاملة تشمل كافة الخدمات الصحية، والذي يقدم لضيوفه مجموعة واسعة من البرامج المخصصة للمساعدة في تحسين رفاهيتهم وأنماط حياتهم الصحية. كما يوفر مجموعة من برامج العلاج المصممة بناءاً على مناهج طبية شاملة وفريدة من نوعها للوقاية من الأمراض المزمنة.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب "نهدف من خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2022 الى توفير فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين كافة الأطراف والشركاء المعنيين بالقطاع السياحي وبحث سبل إعادة بناء شراكات فعالة قائمة على الابتكار وتحقيق معايير الاستدامة لمنظومة السفر والسياحة العالمية."

وأضافت تركي أن "سياحة عجمان" مستمرة في العمل عن كثب مع كافة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة السياحة، كما تشارك في العديد من الأحداث الدولية الكبرى المتعلقة بالسياحة كمعرض بورصة السفر والسياحة في برلين ومعرض سوق السفر العالمي في

لندن، وتتعاون مع مكاتب تمثيل دولية للوصول إلى الأسواق العالمية مباشرةً، مؤكدة أن معرض سوق السفر العربي 2022 يعتبر مركز رئيسي لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصةً هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال، بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات متسارعة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات. وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar