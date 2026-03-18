نظام HPE Alletra Storage MP X10000 يصبح أول منصة تخزين قائمة على الكائنات ومعتمدة من إنفيديا، ما يُؤكد قدرته على توفير الأداء والأمان وقابلية التوسع المطلوبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – مؤتمر NVIDIA GTC 2026، أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن توسع كبير في محفظة أتش بي إي الخاصة بحوسبة الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، في خطوة تُعيد تعريف الطريقة التي تعتمدها المؤسسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي وتشغيله وتوسيع نطاقه. ومن خلال شراكتها الراسخة مع إنفيديا تُقدم أتش بي إي مجموعة متطورة من الأنظمة المتكاملة والمُعتمدة التي تُسرّع عملية تحقيق القيمة من الذكاء الاصطناعي مع تلبية متطلبات التوسع والأمان والحوكمة.

وفي تعليقه على الحلول الجديدة، أوضح أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أتش بي إي، أنّ سباق الذكاء الاصطناعي يدور في جوهره حول السرعة وقابلية التوسع والثقة، لافتًا إلى أن ريادة الشركة في مجال الحوسبة السحابية والشبكات والذكاء الاصطناعي يمكن المؤسسات من تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال وعلى نطاق غير مسبوق. وأضاف: "تقدم أتش بي إي بالتعاون مع إنفيديا مصانع وشبكات ذكاء اصطناعي جاهزة للتشغيل، تُحوّل طموحات المؤسسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية."

من جانبه، قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: "تعمل كل من إنفيديا وأتش بي إي على إرساء معايير جديدة لبنية الذكاء الاصطناعي المؤسسي. إنّ ريادة أتش بي إي في مجال الحوسبة السحابية الخاصة والشبكات وأنظمة الأمان المحلية تتيح لها تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة أساسية داخل المؤسسات". وأضاف: "معًا، نعمل على تطوير مصانع وشبكات الذكاء الاصطناعي التي تعد البنية التحتية الأساسية لدمج الذكاء في مختلف مسارات العمل."

أتش بي إي تطور بنية الذكاء الاصطناعي الآمنة والفعالة والقابلة للتكرار لتسهيل اعتماده من قبل المؤسسات

في حين تقود النماذج الأساسية النمو الهائل في مراكز البيانات، تواجه المؤسسات تحدّيًا يتمثل في تشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن على مستوى المؤسسة. وتعمل أتش بي إي بالتعاون مع إنفيديا على معالجة هذا التحدي من خلال تحديث حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة، بهدف تحقيق النجاح المتوقع والقابل للتكرار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. وفي هذا السياق، تعمل أتش بي إي على توسيع نطاق سحابتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصنع ذكاء اصطناعي مؤسسي متكامل وجاهز للتشغيل تم تطويره بالتعاون مع إنفيديا، لتقديم أداءٍ أعلى وقابلية توسع أكبر، ومرونةٍ أفضل لعمليات الاستدلال على مستوى المؤسسات. وتستفيد شركات رائدة في القطاع مثل Ryder Cup وDanfoss وDallas Cowboys من سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي التحويلية في مؤسساتهم.

تتيح وحدات توسيع الشبكة الجديدة إمكانية تعزيز نطاق اعتماد حلول سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 128 وحدة معالجة رسومية، مما يمكّن العملاء من تشغيل أحمال عمل أكبر وأكثر تطلبًا في مجال الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تجربة تشغيل موحدة ومتسقة .

لتلبية الطلب المتزايد على عمليات الاعتماد الآمنة والمعزولة بالكامل أو السيادية، بات نظام سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي متاحًا الآن في تكوين معزول بالكامل، ما يضمن عدم تعرض البيانات الحساسة للشبكات الخارجية .

يجري حاليًا اعتماد خوادم HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 وأنظمة سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي المبنية على هذه الخوادم لتقنية Fortanix Confidential AI ، وهي حل مشترك يعتمد على تقنية NVIDIA Confidential Computing، مما يتيح اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الحساسة داخل المؤسسات بشكل آمن ودون تعريضها للخطر .

تقدم شركة CrowdStrike الأمان الآلي لسحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث توفر قدرات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها لحماية البنية التحتية والنماذج والوكلاء العاملين في بيئات المؤسسات، مما يمكّنها من تشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل آمن وعلى نطاق واسع .

توفر سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي بنية متكاملة من الأجهزة والبرمجيات المُعدة مسبقًا، تتضمن أحدث برامج ومخططات NVIDIA AI Enterprise ، بما في ذلك الإصدار المحدث من مخطط NVIDIA AI-Q الخاص بوكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخطط NVIDIA Omniverse الجديد للتوائم الرقمية. ويتيح أحدث إصدار من مخطط NVIDIA AI-Q للمطورين بناء وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص بالكامل مع قدرات للامتلاك والفحص والتحكم.

تحرص أتش بي إي على تحديث سحابتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي وخوادم HPE ProLiant ومصانع الذكاء الاصطناعي لدعم أحدث نماذج NVIDIA Nemotron المفتوحة، وهي جزء من NVIDIA Agent Toolkit ، بهدف تبسيط عملية نشر بنية تحتية آمنة ومحلية وسيادية، وتسريع المسار لتحقيق نتائج قابلة للتطوير وجاهزة للإنتاج .

باتت وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX™ PRO 6000 Blackwell Server Edition متوافرة في جميع تكوينات سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي وحلولها الخاصة بمصانع الذكاء الاصطناعي.

أتش بي إي تضيف حلول ذكاء اصطناعي جديدة لقطاعات التجزئة والبحوث الطبية والتصنيع

تقدم الشركة حلولًا جديدة متعددة المهام تم تصميمها بالتعاون مع إنفيديا، بهدف تبسيط اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الذكاء الطرفي المستقل، ومساعدة المتسوقين في متاجر التجزئة، والبحث عن مقاطع الفيديو وتلخيصها، إضافة إلى البحوث الطبية الحيوية.

وتجمع هذه الحلول بين خوادم HPE ProLiant Compute وتقنيات الحوسبة المُسرّعة من إنفيديا، إلى جانب شبكات NVIDIA Spectrum-X Ethernet، ووحدات معالجة البيانات BlueField، وبطاقات الشبكة Connect-X، وذلك استنادًا إلى البنى المرجعية للمؤسسات من إنفيديا. كما تتضمن هذه الحلول برمجيات NVIDIA AI Enterprise، ومكتبات NVIDIA CUDA-X، والمخططات، وتقنيات الحوسبة السرية، وتقنيات وحدة معالجة الرسومات متعددة النسخ (MIG) ووحدة معالجة الرسومات الافتراضية (vGPU)، إلى جانب الأمان من الشريحة وصولًا إلى السحابة من أتش بي إي، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة HPE Compute Ops Management.

وبهدف تعزيز حلول أعباء العمل المتعددة، تُضيف أتش بي إي وحدة معالجة الرسومات الجديدة NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition إلى خوادم HPE ProLiant لتطبيقات الحوسبة الطرفية، ونماذج اللغات الصغيرة، وقواعد البيانات المتجهة، وأعباء عمل تحليل البيانات. كما تعمل على تطوير حلول جديدة تعتمد على وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX 4500 Blackwell، بما في ذلك دمج مخطط NVIDIA Retail Shopping Assistant Blueprint لتبسيط عملية اعتماد الحلول في قطاع التجزئة. وفي الوقت نفسه، تُوسّع أتش بي إي محفظة خوادم HPE ProLiant Compute التي تتميز بوحدة معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

أتش بي إي تعلن عن ابتكارات جديدة لتطوير شبكات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واسعة النطاق خلال مؤتمر NVIDIA GTC 2026

كشفت أتش بي إي في إعلانات منفصلة خلال مؤتمر NVIDIA GTC 2026 عن حلول جديدة للشبكات تهدف إلى تمكين مزودي الخدمات والجهات السيادية والشركات الكبرى من ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموزعة باستخدام أجهزة توجيه HPE Juniper Networking وتقنية البصريات المتماسكة. كما وسّعت الشركة نطاق حلولها الخاصة بمصانع الذكاء الاصطناعي السيادية واسعة النطاق والمخصصة لمزودي الخدمات والجهات السيادية والشركات الكبرى، إلى جانب تقديم جيل جديد من الأنظمة المبنية على بنية NVIDIA Vera Rubin والمصممة لتشغيل أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تطلبًا.

أتش بي إي تعزز مسارات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز التكامل مع إنفيديا

مع انتقال بنية الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، أصحبت مسارات البيانات خصوصًا سياق الاستدلال، تمثل أحد أبرز العوائق أمام الأداء. وتعمل أتش بي إي بشكل وثيق مع إنفيديا لتسريع جميع مراحل دورة حياة بيانات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الاستقبال والتوجيه وصولًا إلى الاستدلال والاسترجاع، وتواصل تطوير نظام HPE Alletra MP X10000 بهدف مركزة معالجة البيانات الذكية وتحسين الطريقة التي تستقبل بها أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومعالجتها وتوزيع البيانات.

وتعتبر أتش بي إي أول شركة تحصل على اعتماد إنفيديا لأنظمة التخزين القائمة على الكائنات على مستوى Foundation مع نظام X10000. ويظهر هذا الاعتماد أن إنفيديا تحققت من أداء النظام وقارنته بمعايير الأداء لأحمال تصل إلى 128 وحدة معالجة رسومية، وأجرت اختبارات وظيفية لضمان التوافر والموثوقية على مستوى المؤسسات. كما يؤكد أن طبقة التخزين قادرة على تزويد البيانات بكفاءة إلى موارد الحوسبة المُسرّعة مما يسمح بتدريب النماذج بشكل أسرع، وتقليل زمن الاستجابة في الاستدلال، وتحسين استخدام الموارد بشكل عام.

وبهدف تعزيز التعاون مع إنفيديا، ستدعم أتش بي إي بنية NVIDIA STX المرجعية الجديدة على مستوى الرف لتطوير حلول تخزين جديدة للذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنيات NVIDIA Vera Rubin وBlueField-4 وشبكات Spectrum-X وبطاقات Connect-X NIC وبرمجيات إنفيديا للذكاء الاصطناعي.

خدمات أتش بي إي الجديدة، التمويل، وحلول منظومة Unleash AI لتبسيط اعتماد الذكاء الاصطناعي

تقدم HPE Services مركزًا جديدًا للوكلاء لضمان تبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل منظم وقابل للتوسع. وضمن هذا المركز، تعمل أتش بي إي على تطوير الوكلاء المدعومين بنماذج NVIDIA Nemotron™ لإنشاء أنماط قابلة لإعادة الاستخدام تُساعد المؤسسات على اعتماد وتشغيل الوكلاء الأذكياء .

بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل وتعزيز العائد على الاستثمار في جميع مصانع الذكاء الاصطناعي المشتركة الخاصة بأتش بي إي، تعمل HPE Services بالتعاون مع Protopia AI على تطوير مخطط يضمن مصانع ذكاء اصطناعي موثوقة ومتعددة المستأجرين، تسمح بالاستخدام الكامل للبيانات الحساسة في البيئات المنظمة والسيادية دون أي مخاطر .

تسهل HPE Financial Services عملية تطوير وتحديث مشاريع الذكاء الاصطناعي من خلال توفير برنامج تمويل 90/9 Advantage الجديد، الذي لا يتطلب تسديد أي دفعات خلال أول 90 يومًا، لكن ثمة دفعات إيجار شهرية بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة التالية. يتوفر هذا العرض على محفظة الشبكات، والحوسبة السحابية الهجينة، وخوادم الحوسبة .

التوافر

دعم أتش بي إي لوحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition سيكون متاحًا على جميع خوادم HPE ProLiant Compute خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026.

سحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية النشر المعزول، ودعم وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 600 Blackwell Server Edition في جميع التكوينات، بالإضافة إلى مخططات NVIDIA AI-Q وOmniverse، باتت متوافرة الآن.

ستصبح وحدات توسيع الشبكة الجديدة لسحابة أتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم التوسع حتى 128 وحدة معالجة رسومات، متوافرة خلال شهر يوليو.

من المقرر طرح مخطط أتش بي إي وProtopia الآمن لمصانع الذكاء الاصطناعي الموثوقة خلال الربع الثاني من عام 2026.

من المقرر طرح دعم Fortanix لأنظمة HPE ProLiant DL380a Gen12 في الربع الثالث من عام 2026.

