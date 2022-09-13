خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في قمة التعليم الإبداعي 2022

عمان : شارك سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" كمتحدث في قمة التعليم الإبداعي 2022 "التعليم 4.0" وهي واحدة من أكبر القمم التعليمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت افتراضيًا لمناقشة التعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

عقدت القمة لهذا العام بمشاركة واسعة من خبراء التعليم وأصحاب الخبرة في مجال التعليم في المنطقة العربية وخارجها. وكانت القمة من تنظيم Eduvation، وهي مؤسسة اجتماعية مصرية ملتزمة بمساعدة المؤسسات التعليمية على تقديم تجربة تعليمية أفضل.

وفي كلمته الافتتاحية بعنوان "التحول الرقمي في المدارس"، أكد الدكتور أبوغزاله على أهمية التحول الرقمي، الذي كان يدعو إليه منذ أكثر من عقد من الزمان، مشيرا إلى مزايا التحول الرقمي في المدارس وآثاره الواضحة في تمكين المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، والتي تشمل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي والدراسات العليا، بالإضافة إلىالتعليم المهني.

وناقش الدكتور أبوغزاله العديد من القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي، مثل الأدوات التكنولوجية التي تسهل التعلم الرقمي، وأهمية دمج إنترنت الأشياء في المدارس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف بعض التعديلات إلى العملية التعليمية، بالإضافة إلى سياسات واستراتيجيات التعلم الرقمي.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" تلعب دورًا مهمًا في الثورة الرقمية، انطلاقًا من دورها الرائد في عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء قسم الاستشارات الإدارية لخدمات التحول الرقمي للشركات، مضيفا أن المجموعة أنشأت أول جامعة من نوعها في جميع أنحاء العالم هي كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار TAGUCI، التي تقدم درجات أكاديمية رقمية تستند إلى الاختراعات الرقمية للخريجين، وتتعاون الآن مع جامعة الدول العربية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي على المستوى العربي الإقليمي لنشر ثقافة التعلم الرقمي خصوصًا بين صفوف الشباب.

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