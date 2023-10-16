بالتزامن مع مرور 40 عاماً على تأسيسه

عمّان - عقد المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين اجتماعه السنوي لمجلس الإدارة والهيئة العامة بحضور مجموعة من أعضاء المجمع المهنيين من مختلف الدول العربية، وبرئاسة رئيس ومؤسس المجمع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، في العاصمة الأردنية عمان.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال المجمع وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا المحورية التي تهم المهنيين، أبرزها محاسبة البيئة والمناخ وأهميتها في الوقت الحالي بسبب التغير المناخي الحاصل في العالم.

ودعا الدكتور أبوغزاله إلى ضرورة الاستمرار ببذل جهود مكثفة لحث الدول العربية على تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، مشيرا إلى الدليل والخطة الاسترشادية المفصلة التي أعدها المجمع حول كيفية هذا التحول لمساعدة الدول العربية على التطبيق.

وشدد أبوغزاله على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على الرقابة على الأموال غير المشروعة ومكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن فريق المجمع يعمل على تعميم دليل "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي أعده باللغتين العربية والإنجليزية على جميع الوزارات والجهات المعنية والعملاء للاسترشاد به.

يشار إلى أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية عام 1984 في لندن-المملكة المتحدة، وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ عام 1994، ويهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.

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