عمان - خلال حفل خاص برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي، وبحضور ضيف الشرف الدكتور طلال أبوغزاله، أطلقت غرفة تجارة الاردن "سكرتاريا الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لقطاع الاستشارات".

وأكد الدكتور أبوغزاله أن إطلاق سكرتاريا الحوار المؤسسي هو حدث فريد من نوعه خاصة وأنه يأتي تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك بالشراكة بين القطاعين، كما يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وشدد الدكتور أبوغزاله على ضرورة أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقيقية، داعيا إلى إيجاد نظام للرقابة على الاستشارات من خلال تعريفها إدارياً ومالياً، وترخيصها تحت مظلة جمعية مهنية خاضعة للأنظمة والسياسات، تنظم شؤون المهنة والممارسين.

من جانبه قال راعي الحفل، السيد يوسف الشمالي أن الحكومة حريصة على أن يكون لقطاع الخدمات الاستشارية الإدارية دور كبير في تحسين عمليات الإنتاج الصناعي، ومخرجاتها ووصولها إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى مساهمة قطاع الخدمات الذي يضم قطاع الاستشارات، عام 2021 بنسبة 66 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الوطني، بما قيمته نحو 21 مليار دينار، بلغت منها قيمة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال والاستشارات نحو 6 مليارات.

وأضاف، "على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة لمساهمة قطاع الاستشارات في الاقتصاد الوطني، إلا أن أهمية الخدمات الاستشارية ازدادت مع انفتاح الاقتصاد المحلي على الأسواق العالمية، الذي دفع نحو استحداث منتجات جديدة، وتداخل القطاعات خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتهدف السكرتاريا إلى تحقيق الدور المحوري لغرفة تجارة الأردن، وإلى التأثير في رسم السياسات الاقتصادية، التي تمسّ القطاع الخدمي، من خلال تقديم نموذج جديد في التشاور مع القطاع العام، استناداً لأسس ومعايير تتسق مع الممارسات العالمية، وعبر تيسير الحوار المؤسسي.

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