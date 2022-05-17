عمان - عقدَ ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة تدريبية بعنوان "تعرّف على نفسك وأطلق قدراتك" لعدد من الكوادر الإدارية والتعليمية لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية من مختلف محافظات المملكة.

وجاءت هذه الورشة تطبيقا لمذكرة التعاون الموقعة مؤخرا بين الجانبين لخدمة التعليم والتعلم لبناء المستقبل، والإسهام في نهوض المجتمع.

وقدّم الجلسة الأستاذ فادي الداوود المدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، حيث أعرب عن فخره لاستضافة الكوادر الإدارية والتربوية لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية من مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن الهدف من الجلسة تطوير قدرات المعلمين لاستغلالها بطريقة أكثر فاعلية.

وأعربت السيدة لين مدانات المديرة العامة لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الأردن عن اعتزازها بهذه الشراكة وعن استضافة ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي لهذه الجلسة التدريبية حيث تسعى المدارس إلى البناء والاستثمار في كوادرها وذلك ضمن الخطة التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تتبعها مدارس البطريركية.

وتخللّت الجلسة عدد من الأنشطة والتمارين التي ساهمت في تعريف المتدربين بذاتهم، وتحديد نقاط القوة ونقاط التحسن، والتعريف بأهمية الذكاء العاطفي في معرفة الذات والتعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال والتواصل لديهم والتي سيحتاجونها كمهارة رئيسية أثناء تطوير الطاقات الذاتية لديهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال التركيز على جميع النواحي والنقاط الإيجابية لديهم للوصول لأهدافهم وغاياتهم، وتنمية التفكير الإيجابي بقدرتهم على تجاوز الصعوبات وجميع المشاكل التي تعترض طريقهم.

واختتمت الجلسة بتوزيع شهادات المشاركة على الحضور الذين أعربوا عن مدى رضاهم واستفادتهم من هذه المفاهيم التي تعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

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