جزيرة ياس ترحب بزوارها في العوالم الرقمية للاستمتاع بمعالمها السياحية والترفيهية الاستثنائية

تدشين أهم معالم الإمارة على منصة الألعاب الرائدة "روبلوكس"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد جزيرة ياس لاستقبال اللاعبين من حول العالم لاستكشاف أبرز معالمها وعروضها المُلهمة في العالم الافتراضي ضمن تجارب ألعاب رقمية مبتكرة على منصة الألعاب الرائدة "روبلوكس"، بما يُسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة أولى للترفيه والألعاب، وذلك في إطار التعاون القائم بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدار، وميرال، وtwofour54، وإثارة (شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش انترتينمنت سابقاً).

انطلقت تجربة جزيرة ياس الغامرة، التي طورتها شركة "سوبر لييج" (المُسجلة في ناسداك تحت الرمز: SLGG)، على منصة "روبلوكس" والتي يمكن الوصول إليها من خلال تايكون جزيرة ياس روبلوكس، لتمنح رواد الألعاب الإلكترونية والعوالم الافتراضية فرصة اختيار شخصياتهم الرقمية، والانطلاق في جولات حول أبرز معالم أبوظبي، بما فيها سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، والاتحاد بارك، والدار سكوير، والمنطقة الإبداعية-ياس (twofour54)، إضافة إلى منطقة "حياكم في أبوظبي" التي تضم متحف اللوفر أبوظبي، وممشى السعديات، وجزيرة صير بني ياس، وواحة العين، وقلعة الجاهلي. وتوفر هذه التجربة فرصة اللعب والمنافسة والتواصل الاجتماعي والتعرف على المقومات السياحية والثقافية الفريدة في أبوظبي ضمن منطقة افتراضية مساحتها 25 كلم مربعاً مطابقة للوجهات الواقعية في الإمارة.

ويستطيع اللاعبون اكتشاف وبناء معالم ثقافية وترفيهية في أبوظبي وفق تصميماتهم الخاصة في العالم الافتراضي عبر مزيج من التجارب التفاعلية والألعاب المتاحة حالياً إلى جانب الفعاليات المقرر تدشينها قريباً. ويخوض المشاركون، خلال رحلتهم الافتراضية حول الإمارة، العديد من المغامرات والتجارب المُفعمة بالمرح والحماس في مدن الألعاب العالمية، وأثناء قيادة سيارات السباق في جزيرة ياس، مع اختبار مهاراتهم في تشييد بيوت افتراضية، وغيرها من التحديات. وتُعد الشخصيات الرمزية القابلة للتعديل والجوائز جزءاً من هذه المغامرة، التي سيتواصل تطويرها ودعمها بشراكاتٍ وتجارب جديدة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أبوظبي الساعية إلى تعزيز مكانتها وجهة مفضلة تحتضن باقة واسعة ومتنوعة من مناطق الجذب الاستثنائية الحائزة على جوائز، والتي تدعو الزوار لاكتشافها وفق اهتماماتهم الشخصية. كما أنها تُشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على الإمارة، ووضعها محط أنظار فئات أكبر من الزوار.

وقال سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يؤكد إطلاق هذه التجارب الافتراضية مجدداً التزام أبوظبي بالابتكار والإبداع، ويأتي امتداداً لمبادراتنا التي مهدت الطريق أمامنا لمشاركة أبوظبي مع العالم، والترحيب بالملايين من الزوار للاستمتاع بمعالمها. ونبدأ اليوم فصلاً جديداً في مسيرتنا عبر إعادة تطوير تجاربنا المُلهمة في العوالم الافتراضية لإتاحة المجال أمام الجميع لاستكشافها في كافة الأوقات ومن أي مكان. ونلتزم في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برؤيتنا الرامية إلى تمكين أبوظبي، وصون مقوماتها السياحية والثقافية، والترويج لها باعتبارها وجهة رائدة، حيث نهدف عبر تدشين تجاربها على منصات الألعاب الإلكترونية، إلى تقديمها بأسلوب تفاعلي جديد يُسهم في تحفيز الفضول للتعرف عن قرب على عاصمتنا وعروضها المذهلة".

وبدورها، قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في "مجموعة ميرال: "نؤكد من خلال هذا التعاون التزامنا في مواكبة التطوّر الرقميّ المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، والترحيب بجميع ضيوفنا من الزوار وعبر المنصات الرقمية، وتلبية تطلعاتهم ورغباتهم. إنّ إطلاق تجارب ألعاب رقمية مبتكرة في جزيرة ياس يعدّ خطوة مهمّة تعكس التزام "ميرال" بالتحوّل الرقمي، واستثمار التكنولوجيا المتقدّمة لتوفير تجارب شخصية تترسّخ في الذاكرة. لقد عزّزت جزيرة ياس بالفعل مكانتها وجهةً ترفيهيةً عالمية، ويسعدنا أن نخوض هذا الميدان لنكون قادرين على استقطاب فئة جديدة من العملاء والترحيب بهم، ونتطلع إلى تقديم تجارب رقمية استثنائية ومثيرة تعيد صياغة مفاهيم الترفيه، بما يتناسب مع التقدّم التكنولوجي".

قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير:"تقدم تجربة جزيرة ياس الافتراضية فرصاً جديدة للجمهور العالمي لاستكشاف الجزيرة كوجهة عالمية المستوى للعيش والزيارة والعمل. ويتيح الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا المبتكرة صناعة محتوى مميز عن الحياة في أبوظبي، بالإضافة إلى توفير فرصة استثنائية للأفراد في كافة أنحاء العالم لعيش هذه التجربة عن بُعد. نتطلع لتفاعل الجمهور العالمي مع وجهات ومجتمعات الدار في جزيرة ياس في العالم الافتراضي ونأمل أن يلهمهم ذلك للقيام برحلة إلى الإمارة قريباً".

قال مارك وايتهيد - الرئيس التنفيذي لـ twofour54: "من خلال علاقاتنا مع أهم وأبرز الشركات الإعلامية من حول العالم والمنطقة، نشهد تزايداً في الحصول على المحتوى الذي يحكي قصة تطور أبوظبي المُلهمة. وإن الطريقة المثالية لتحقيق ذلك هي من خلال توفير منصة تفاعلية لاستكشاف الوجهات السياحية الأكثر أهمية وحيوية فيها. وهذا مثال آخر على طرق إنشاء محتوى متميز يُسلط الضوء على أبوظبي وإرثها العريق وأصالتها".

قال سيف راشد النعيمي - الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: "في إثارة، نطمح لأن نتصدر السوق ونوفر فرصاً جديدة في قطاع الفعاليات والأنشطة الترفيهية. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه التجربة الفريدة والمبتكرة والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. تتماشى تجربة جزيرة ياس الافتراضية مع رؤيتنا نحن وجزيرة ياس المشتركة المُتمثلة في تسليط الضوء على الجزيرة كوجهة إبداعية ترفيهية عالمية رائدة. من هذا المنطلق، نبحث باستمرار عن طرق مبتكرة لتقديم تجارب جديدة واستثنائية لزورانا يعيشون فيها ذكريات لا تُنسى".

زوروا تجربة ياس الافتراضية وإبدأوا اللعب عبر تايكون جزيرة ياس روبلوكس.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.