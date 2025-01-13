البرنامج يأتي في إطار التطور المتسارع لقطاع علوم الحياة والرعاية الصحية في أبوظبي واستكمالاً لبرنامج فارما آيرو اللوجستي ليستهدف المهنيين الشباب من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على معالجة التحديات اللوجستية واستكشاف أحدث الابتكارات في مجال سلاسل التبريد.

المشاركون يحضرون عدداً من ورش العمل ودراسات الحالة والجلسات الحوارية بإشراف خبراء متخصصين ليحصلوا من خلالها على شهادات أكاديمية ورؤى متعمقة حول أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التي ترسم ملامح مستقبل الخدمات اللوجستية في قطاع المنتجات الصيدلانية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي الدورة الافتتاحية من برنامج فارما الجامعي الشتوي اللوجستي بين 3 و7 فبراير 2025، بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى إعداد قادة عالميين في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية، وذلك من خلال برنامج تدريبي شامل وتفاعلي مدته خمسة أيام، مُصمم خصيصاً للطلاب والمتدربين الإداريين والمهنيين من الخريجين الجدد من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وتأسس البرنامج الريادي بمبادرة مشتركة بين الاتحاد للشحن، وفارما آيرو، ودائرة الصحة - أبوظبي، وجامعة أنتويرب، وجامعة خليفة. ويساهم هؤلاء الشركاء مجتمعين بخبراتهم المتميزة في إنشاء منصة تهدف إلى الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في القطاع. ويتيح الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وهو ما يُسهم في إرساء بيئة تحفز الإبداع والكفاءات.

وتتبوأ أبوظبي مكانة مرموقة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي علوم الحياة والرعاية الصحية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واستثماراتها الطموحة. ويستند البرنامج الجديد إلى النجاح الكبير الذي حققته دورة عام 2022 من البرنامج الدولي فارما آيرو اللوجستي، والتي أقيمت أيضاً في أبوظبي، وركزت على توفير المعرفة المتخصصة لكبار المهنيين على مستوى القطاع. ويتجه البرنامج الجديد ليشكل مبادرة سنوية حصرية تُقام في أبوظبي بهدف توفير منصة مُخصصة لتطوير مهارات المواهب الشابة والطلاب والمتدربين الإداريين في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية. وفي الوقت نفسه، يشكل البرنامج الجديد إضافة مُكمّلة لبرنامج فارما آيرو اللوجستي، حيث يوفر تجربة تعليمية أكثر تنظيماً وعمقاً، بما ينسجم مع الرؤية الشاملة للإمارة في بناء منظومة مُزدهرة للرعاية الصحية وعلوم الحياة. كما يسهم البرنامج في تعزيز الجهودَ المبذولة لدعم الاستراتيجية العامة للإمارة، التي تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز رائد في هذا المجال، وذلك من خلال الجمع بين التدريب النظري والعملي، والحفاظ على الكفاءات، وتشجيع الابتكار.

ويهدف البرنامج الجديد إلى دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في القطاع، وذلك من خلال توفير تحليلات متعمقة ذات صلة بالقطاع وتقديم خبرات رفيعة المستوى. كما سيقوم الطلاب والخبراء بدراسة وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية. ويمتد البرنامج التدريبي المُكثف لخمسة أيام، ويزود المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتحديد ومعالجة التحديات التي تواجه إدارة المنتجات الصيدلانية، وتحسين كفاءة شبكات الإمداد والعمليات اللوجستية لضمان وصول المنتجات بأمان وفي الوقت المحدد، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات فعّالة للحد من المخاطر. ويعمل المشاركون خلال البرنامج على إجراء دراسة متعمقة للدور المحوري لإدارة سلسلة التبريد، تتضمن تقييماً لأفضل الممارسات المتبعة، وتحليلاً لدراسات حالة متنوعة، تشمل التجارب الناجحة وغير الناجحة، بهدف استخلاص الدروس والعِبر القيّمة. ويحظى المشاركون بفرصة لتقييم أحدث الابتكارات والتطورات التقنية التي تُساهم في صياغة مستقبل الخدمات اللوجستية في قطاع المنتجات الصيدلانية.

ويقدم البرنامج الجديد للمشاركين ما يلي:

ورش عمل ودراسات حالة وزيارات ميدانية بهدف استكشاف تحديات الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التبريد.

جلسات حوارية بإشراف أبرز الخبراء تركز على أفضل الممارسات والابتكارات في القطاع.

فرص تواصل مع القادة العالميين في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانك فان جيلدر، الأمين العام لفارما آيرو: "يسر شركة فارما آيرو، بصفتها شريكاً تجارياً دائماً لجامعة أنتويرب، أن ترحب بانضمام جامعة خليفة وجامعة توماس مور للعلوم التطبيقية، وتعلن عن دعمها الكامل للدورة الافتتاحية من البرنامج الجديد المقرر انطلاقها مطلع شهر فبراير 2025 في أبوظبي".

وأضاف: "تهدف هذه المبادرة الدولية إلى جمع طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا والمهنيين الشباب في برنامج متميز يرمي إلى اكتشاف المواهب الواعدة، والحفاظ على الكفاءات على المدى الطويل في قطاع الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية. ويقدم البرنامج معياراً جديداً للتطوير المهني في هذا المجال من خلال نهج تعاوني شامل يجمع بين مختلف القطاعات، وتكامل داخلي متعدد التخصصات، وهو ما يمثل الجوهر الأساسي الذي تقوم عليه فارما آيرو. وتؤكد فارما آيرو مجدداً التزامها بالابتكار والتعاون وتنمية الكفاءات على الصعيد العالمي من خلال دعمها الاستراتيجي لأعضائها، مثل الاتحاد للشحن، وجهودها المتواصلة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع".

ومن جهته، قال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: "يعكس برنامج فارما الجامعي الشتوي اللوجستي التزام أبوظبي بدفع عجلة الابتكار وبناء قادة المستقبل في القطاعات الفريدة، ولاسيما قطاع الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية. وبوصفنا الجهة الناظمة لقطاع الرعاية الصحية، يسرنا دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وتنسجم أهداف البرنامج مع رؤيتنا المتمثلة بإرساء منظومة صحية مرنة تواكب تطلعات المستقبل، من خلال تزويد الكوادر الصحية بالأدوات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي ومواجهة التحديات الملحّة، مثل الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد".

ومن جانبه، قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تفخر الاتحاد للشحن بالمساهمة في تأسيس هذا البرنامج الرائد، الذي يجسد التزامها بدعم الابتكار وتنمية الكفاءات في قطاع الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية. وتسعى الاتحاد للشحن، بالتعاون مع شركاء بارزين في هذا القطاع، إلى المساهمة في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وذلك من خلال ضمان توفير الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات المستقبل".

وبدوره، قال رويل جيفايرز، الأستاذ في جامعة أنتويرب ورئيس برنامج فارما الجامعي الشتوي اللوجستي: "يسرني الإعلان عن تنظيم أول دورة من برنامج فارما الجامعي الشتوي اللوجستي في أبوظبي خلال شهر فبراير المقبل، وذلك عقب النجاح الملحوظ الذي حققته الدورة الأخيرة من برنامج فارما آيرو اللوجستي، والتي أقيمت في أبوظبي عام 2022. وينطلق البرنامج كمقرر رسمي مُعتمد بثلاث ساعات دراسية، وهو مخصص لطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس والمتدربين الإداريين. ويؤكد هذا البرنامج مجدداً عمق الروابط بين بلجيكا وأبوظبي، ومكانتهما كمركزين عالميين مرموقين في مجال المعرفة الصيدلانية. ونفخر في جامعة أنتويرب بأن هذه الدورة لن تقتصر على انعقادها لمرة واحدة، بل ستُعقد بشكل سنوي في أبوظبي".

ومن جهته، قال الدكتور إرنستو دامياني، عميد كلية الحوسبة وعلوم الرياضيات، ومدير مركز جامعة خليفة للأنظمة الإلكترونية الفيزيائية: "يسر جامعة خليفة، بوصفها مؤسسة أكاديمية بحثية رائدة تُعنى بالابتكار وريادة الأعمال، أن تتعاون مع شركاء من أوروبا ودولة الإمارات لتنظيم البرنامج الجديد المُكثف الذي يستمر لمدة خمسة أيام. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء منظومة متكاملة في علوم الحياة والرعاية الصحية، وتتوافق في الوقت ذاته مع رسالة جامعة خليفة الهادفة إلى تنمية الكفاءات البشرية التي ستُسهم بدور حيوي في ازدهار هذا القطاع على مستوى الدولة والمنطقة. وندرك جيداً أن الخبرة المتراكمة والتكامل المثمر الناتجين عن هذا التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع والمؤسسات الأكاديمية سيعودان بالنفع على المجتمع العالمي بأكمله".

ويُمنح المشاركون في البرنامج 3 نقاط دراسية وفق النظام الأوروبي لتحويل وتراكم الرصيد، وشهادة إتمام معتمدة عند إكمال البرنامج بنجاح، مما يُساهم في تعزيز مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية. ويتوفر البرنامج لطلاب الماجستير والخريجين الجُدد والمتدربين الإداريين من مُختلف التخصصات، مثل سلاسل التوريد والنقل والصيدلة.

ويتعين على جميع الراغبين في المشاركة، سواءً من داخل المنطقة أو خارجها، إتمام عملية التسجيل في موعد أقصاه 15 يناير 2025، وذلك لضمان حجز مقعد في هذا البرنامج الرائد. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة:https://pharma.aero/pharma-logistics-winter-university/

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

تُولي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بوصفها المؤسسة البحثية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماماً بالغاً بإعداد قادة عالميين وروّاد فكر ناقد في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الصحية. وتسعى الجامعة العالمية إلى أن تُصبح محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد المعرفة المتسارع في أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك عبر تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية رائدة على مستوى العالم بين الجامعات الدولية المرموقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.ku.ac.ae/

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.etihadcargo.com

المسؤول الإعلامي لدى الاتحاد للطيران

الهاتف المباشر: 971508189596+

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

كيمبرلي بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

الهاتف المباشر: 971557901296+

البريد الإلكتروني: kimberley@ih-c.com

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