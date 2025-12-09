المؤتمر يرسيخ مكانة أبوظبي كمحور رئيس لأعمال الشركات العائلية العالمية واستدامة الثروات عبر الأجيال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال العائلية والابتكار في مجال إدارة الثروات الخاصة، أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، توقيع اتفاقية مع مؤسسة "كامبدن ويلث"(Campden Wealth) لاستضافة مؤتمر مالكي الشركات والمكاتب العائلية (Global Owners & Family Office Congress) في أبوظبي لمدة ثلاث سنوات متتالية (2026 – 2028)، بمشاركة قيادات تمثل أكثر من 350 عائلة فائقة الثروة ومكاتبها العائلية من أنحاء العالم.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و دومينيك سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كامدن ويلث خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي في ظل تزايد دور إمارة أبوظبي كمركز استثماري واستراتيجي لكبرى الشركات والمكاتب العائلية عالمياً، لا سيما بعد نمو قطاعات الأعمال العائلية، وإقبال المؤسسات متعددة الأجيال على تأسيس مكاتب لإدارة ثرواتها في الإمارة. ووفق تقارير صادرة عن مؤسسة "كامدن ويلث"، أصبحت منطقة الخيلج من أبرز الوجهات المستقطبة للعائلات ذات الثروات المرتفعة نظراً لما توفره من استقرار اقتصادي، ومنظومة تشريعية جاذبة، وبنية تحتية مالية متقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون أبوظبي الشريك الحصري لاستضافة المؤتمر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما ستنظم الإمارة ورشة عمل تنفيذية خلال فعاليات المؤتمر حول موضوعات ذات أهمية عالمية بما في ذلك حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات، وتعاقب الأجيال.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تعكس استضافة مؤتمر عالمي بهذا المستوى في أبوظبي الثقة العالية التي يوليها مجتمع الأعمال الدولي للإمارة كمركز رائد للاستثمار وإدارة الثروات، حيث يتيح جمع كبرى المكاتب والشركات العائلية على المستوى العالمي على منصة واحدة فرصاً استثمارية عالية القيمة، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم استدامة الثروات عبر الأجيال".

وأضاف: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات العائلية فائقة الثروة، وتدعم دور أبوظبي في قيادة الحوار العالمي حول إدارة الأصول العائلية والتخطيط طويل المدى".

وقال دومينيك سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة كامدن ويلث:

"يستند اختيار أبوظبي مقراً للمؤتمر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى الزخم الذي حققه "المؤتمر العالمي لمُلاك الشركات والمكاتب العائلية" باعتباره المنتدى السنوي الأبرز للعائلات المالكة للأعمال حول العالم. لافتاُ إلى أن أبوظبي تجسّد قيم الابتكار والاستقرار والإرث العائلي، وهي قيم تنسجم مع مجتمع الشركات العائلية الدولية التي يمثلها المؤتمر".

ويأتي اختيار مؤسسة كامدن ويلث (Campden Wealth)، وهي مؤسسة عالمية مرموقة في مجال التعليم والبحوث المتخصصة في مكاتب العائلات ذات الثروات الضخمة، استناداً إلى سجلها الحافل بتنظيم المؤتمرات العالمية وتقديم برامج متقدمة للشركات العائلية في أكثر من 39 دولة حول العالم.

وتُعد مؤسسة كامدن ويلث جهة دولية رائدة في مجال دعم الشركات والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات الفائقة، حيث تعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود على توفير برامج متخصصة في بناء القدرات، والتدريب، والتخطيط متعدد الأجيال، وتطوير الحوكمة المؤسسية.

وتركز كامدن ويلث على تمكين الأجيال القادمة من قادة الشركات العائلية، وتعزيز استدامة الأعمال، وتسهيل تبادل الخبرات بين العائلات العالمية من خلال فعاليات حصرية، ومنتديات استراتيجية، وأبحاث متعمقة تعد مرجعاً في قضايا الحوكمة، وتعاقب القيادة، وإدارة الثروة. وتُعد تقاريرها ومؤتمراتها الدولية من أبرز المصادر المهنية المعتمدة في هذا المجال، بما يعزز قدرتها على دعم صناع القرار، وتطوير سياسات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال إدارة الثروات العائلية، وتستضيفه كبرى العواصم العالمية، ويشارك فيه ملاك شركات عائلية، ورؤساء مكاتب عائلية، وخبراء عالميون في التخطيط الاستراتيجي والاستثمار. ويعزز هذا التعاون رؤية أبوظبي طويلة المدى في دعم الشركات العائلية، وترسيخ موقع الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار، وتأسيس وإدارة الأعمال العائلية.

