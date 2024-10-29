تُعد الثانية التي تستضيفها أبوظبي بعد نسخة 2022

تعتبر امتداداً لمبادرة بايك أبوظبي الحكومية التي تهدف لترسيخ مكانة أبوظبي العالمية

تقام على كورنيش أبوظبي بجانب "نيشن تاورز" من 17 – 21 ديسمبر، والحضور مجاني

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، استضافة أبوظبي لفعاليات ومنافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية في ديسمبر المقبل، التي تعتبر أحد أضخم الأحداث الختامية للعام 2024 في رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات.

ويقام الحدث المرتقب على كورنيش أبوظبي بجانب أبراج نيشن تاورز من 17 إلى 21 ديسمبر، ويعود الحدث إلى العاصمة بعد نسخة ناجحة في عام 2022، والتي حضرها الآلاف من عشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية، ممن انبهروا بالعروض التي قدمها المشاركون من مختلف أنحاء العالم.

وتمثل فعاليات ومنافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024 طريقة رائعة للأشخاص من جميع الأعمار للاستمتاع بيوم مليء بالترفيه، حيث يقام الحدث في مكان قريب على طول كورنيش أبوظبي الساحر، علمًا بأن الحضور سيكون بالمجان.

وسيتنافس المشاركون من مختلف أنحاء العالم من خلال نوعين من السباقات، الأول، بي ام اكس فريستايل (بارك وفلاتلاند للرجال والسيدات)، والثاني، عبارة عن تجارب سباقات مختلفة تنقسم إلى فئات كالآتي: (فئة النخبة للسيدات، والصغار (20 بوصة، ذكور)، والشباب (26 بوصة، ذكور)، والنخبة (20 بوصة، ذكور)، والنخبة (26 بوصة، ذكور).

وتعد البطولة واحدة من العديد من المنافسات التي تقام في أبوظبي كجزء من مساعي العاصمة للترويج لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، علمًا بأنه من المقرر عقد منتدى التنقل ومدن الدراجات الهوائية على مدار يومي 18 و19، وهو المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للدراجات المخصص لتعزيز التنقل المستدام والنشط، ومساهمة الدراجات في أجندة التنمية المستدامة العالمية، كما ستنظم أبوظبي أيضًا بطولة العالم للرياضات الإلكترونية لركوب الدراجات لعام 2024 يوم 26 أكتوبر.

من جانبه، أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة هذا الحدث العالمي الضخم للمرة الثانية يأتي ضمن مبادرة بايك أبوظبي الحكومية، التي تعتبر المحرك الأساسي لطموحات إمارة أبوظبي، لتكون الوجهة العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، باعتبارها نشاطًا رياضيًا وترفيهيًا وصحيًا، ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، بمختلف أنواع المسابقات والمنافسات التي يتابعها الملايين من المهتمين والجماهير حول العالم.

وقال العواني: "تعكس استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2024) ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية بقدرة أبوظبي على الإبهار والتميز والاحترافية في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية لمختلف أنواع الرياضات، بفضل بنيتها التحتية وكوادرها الوطنية التي تسعى دائمًا للتميز”.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لابارتيان، قائلاً: "بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في عام 2022، يسعدني أن نعود إلى أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية 2024، فهذه المدينة الرائعة تعد بيئة مثالية لهذه الرياضات الحضرية المثيرة، والتي تتضمن سباق بي ام اكس فريستايل وتجارب السباقات المختلفة والتي تناسب جميع الفئات من سيدات ورجال وأطفال. ومع الدخول المجاني إلى موقع الحدث بجانب أبراج نيشن تاورز، سيكون للجمهور فرصة رائعة لمشاهدة المنافسات عن قرب."

وتستمر شعبية رياضة ركوب الدراجات الهوائية بالنمو في العاصمة أبوظبي بعد إطلاق "بايك أبوظبي"، المبادرة التي تهدف إلى توحيد الجهود لتحقيق أهداف الإمارة طويلة الأمد في ترسيخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدراجات الهوائية، باعتبارها النشاط الذي يجمع بين التنقل والصحة والترفيه والرياضة.

في الوقت نفسه، تم إنجاز مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في جميع أنحاء أبوظبي بطول 300 كلم (حتى الآن)، بما في ذلك جزيرة الحديريات وكورنيش أبوظبي والوثبة وقصر السراب وحلبة مرسى ياس الشهيرة.

وأدى تطور هذه الرياضة إلى زيادة أعداد المشاركين في العديد من أنواع ركوب الدراجات، حيث أثبتت الطرق والمضمار شعبيتها بشكل طبيعي، في حين اجتذبت كل من بي ام اكس وفلاتلاند مؤخرًا أعدادًا كبيرة من الممارسين.

وستكون نسخة هذا العام هي السابعة من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، حيث استضافت الصين (تشنغدو) الأحداث الثلاثة الأولى في 2017 و2018 و2019، قبل أن تنتقل إلى فرنسا (مونبلييه) في عام 2021، وأبوظبي في 2022، والمملكة المتحدة (جلاسكو) في 2023.

تعزز استضافة أبوظبي للبطولة هذا العام سمعتها سريعة النمو كوجهة مهمة لركوب الدراجات على المستويين المحلي والعالمي، كما أن أبوظبي على موعد مع استضافة بطولة العالم للدراجات على الطريق لعام 2028، وبطولة العالم للدراجات على المضمار لعام 2029.

لمزيد من المعلومات حول بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، قم بزيارة الموقع الرسمي للحدث.

نبذه عن مجلس أبوظبي الرياضي

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006. الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية. وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية

أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة

خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وجهة رياضية عالمية

يدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس أبوظبي الرياضي، يرجى زيارة:www.adsc.ae

نبذة عن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية UCI

تأسس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الرابع عشر من إبريل عام 1900 في باريس بفرنسا، وهو الهيئة الحاكمة العالمية للدراجات الهوائية. وهو يطور ويشرف على ركوب الدراجات الهوائية بجميع أشكالها ولجميع الناس: كرياضة تنافسية، وكنشاط ترفيهي صحي، كوسيلة نقل، أو حتى لمجرد المتعة. ويدير الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويروج لـ 11 تخصصًا في ركوب الدراجات الهوائية. خمسة منها مدرجة في الألعاب الأولمبية، واثنتان في الألعاب البارالمبية، وأربعة في الألعاب الأولمبية للشباب. لمزيد من المعلومات: www.uci.org

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