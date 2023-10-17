أبوظبي / الإمارات العربية المتحدة – يتشرف الاتحاد العالمي للقلب بالإعلان عن عقد المؤتمر العالمي الأول من نوعه لأمراض القلب الروماتيزمية (RHD) في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، في الفترة من 2 الى 4 نوفمبر 2023 حيث يجمع هذا الحدث الخبراء على مستوى العالم ونخبة من كبار الباحثين والعاملين في مجال رعاية مرضى القلب الروماتيزمي، إلى جانب عدد من المرضى والناشطين في مجال مكافحة هذا المرض الخطير.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال طب أمراض القلب الروماتيزمية والتواصل مع الرواد والقادة على مستوى العالم لوضع حلول عملية وفعّالة للحد من مخاطر هذا المرض.

من جهتها، قالت البروفيسورة ليزل زولكه، نائب رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر: "إن خطورة أمراض القلب الروماتيزمية، تتطلب التحرك بشكل جماعي وعاجل، خاصة في المناطق التي تتفشى فيها هذه الأمراض، حيث يهدف المؤتمر لتوحيد الخبرات والأفكار للتعاون من أجل القضاء على أمراض القلب الروماتيزمية، إذ أنه من الضروري تضافر كامل الجهود للتعامل مع التحديات المنهجية والطبية ذات الصلة بهذا المرض".

وفي حين تم القضاء على هذا النوع من الأمراض في العديد من مناطق العالم، إلا أنها ما تزال تتفشى في العديد من المجتمعات الضعيفة في قارة أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وفي الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب المحيط الهادئ. إذ تبين الإحصاءات أن أمراض القلب الروماتيزمية تؤثر على نحو 40 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وتودي بحياة أكثر من 300,000 شخص سنوياً.

بدوره قال الرئيس المنتخب للاتحاد العالمي للقلب البروفيسور جاغات نارولا: "إن عقد المؤتمر العالمي الأول لأمراض القلب الروماتيزمية في أبوظبي يجسد لحظة مهمة في السعي الدؤوب للقضاء على المرض، حيث تقدم أبوظبي، بغناها الثقافي ومرافقها الحديثة، بيئة ملهمة للرواد والقادة والناشطين وحتى للمرضى من أجل توحيد جهود التعاون، حيث يرمز هذا المؤتمر إلى وجود جبهة عالمية موحدة ضد المرض ما يزيد من الالتزام بتعزيز الابتكار وتبادل المعارف وتعبئة الموارد في المعركة ضد هذا المرض الذي يمكن تجنبه والوقاية منه".

تسعى أبوظبي على الدوام لتوظيف تاريخها المتجذر ونسيجها الثقافي الغني مع روح الحداثة والتجديد، مما يجعلها المكان المثالي لعقد مثل هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه.

وسيتيح المؤتمر للمشاركين القدرة على مناقشة التحديات والاطلاع على أحدث الابتكارات الخاصة بعلاج أمراض القلب الروماتيزمية إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على ثقافة أبوظبي وتاريخها وطبيعتها الساحرة وكرم الضيافة فيها.

ويقام هذا المؤتمر بالشراكة مع منظمات دولية رائدة أخرى في مجال معالجة أمراض القلب الروماتيزمية ويحظى بدعم محلي من جمعية القلب الإماراتية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

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نبذة عن الاتحاد العالمي للقلب:

الاتحاد العالمي للقلب (WHF) هو منظمة تضم المجتمع العالمي المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية، وتجمع أعضاء الاتحاد والمرضى والخبراء من العلماء والمجتمع المدني، وتعمل على وضع السياسات، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم حيث تسعى إلى تغيير المناهج والأساليب بهدف الحفاظ على صحة القلب وسلامة الأوعية الدموية لدى الجميع.