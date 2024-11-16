أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تم إطلاق النسخة الأولى من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في الشرق الأوسط، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الآلات والمنتجات الإلكترونيات الصينية ويستمر المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، ويشهد المعرض مشاركة كبيرة من الشركات الصينية والعالمية الرائدة.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك سعادة السفير الصيني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة تشانغ ييمينغ، ومحمد عيسى الرافعي، المدير التنفيذي للاتصالات التجارية في غرفة تجارة أبوظبي، وتشانغ يوجينغ، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الصين، وعبد الخالق القحطاني، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة السعودية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات المختلفة. في تعليق له على إقامة هذا المعرض أكد ليو تشون، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الآلات والمنتجات الإلكترونيات الصينية، هذا المعرض المبتكر والمبني على التكنولوجيا يوفر” منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات المنزلية الذكية والأجهزة الإلكترونية من حوالي 200 علامة تجارية صينية مشهورة، بما في ذلك هاي سنس وهواوي وميديا وغري وأوكوما“. تقدم هذه الشركات أحدث تقنياتها في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة المنزلية الصغيرة والأنظمة السمعية والبصرية ومعدات الاتصالات والأجهزة المتصلة.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 6000 مشترٍ متخصص من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، مما يتيح فرصاً كبيرة لعقد الصفقات التجارية والتواصل. كما يضم المعرض منتديات وفعاليات خاصة مثل "منتدى تطوير صناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط" و"جلسات التواصل الحصرية للمشترين السعوديين"، مما يوفر منصات فعالة للتعاون التجاري بين الشركات الصينية والأسواق الإقليمية، فضلاً عن تعزيز صورة وسمعة المنتجات الصينية في الشرق الأوسط.

وأضاف ليو تشون أن النسخة الأولى من المعرض، والتي ستُعقد سنوياً في الإمارات العربية المتحدة، تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تستعد غرفة تجارة وصناعة الآلات ومنتجات الإلكترونيات الصينية لإنشاء آلية للتعاون المنتظم وتبادل الزيارات بين الشركات المحلية والصينية، بالإضافة إلى خطط لاستكشاف إمكانية نقل تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية من الصين إلى الإمارات العربية المتحدة.

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