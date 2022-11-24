· قاعة المارينا ترسخ مكانة مركز أبوظبي الوطني للمعارض كأكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع

· تعزز قدرة المركز على استضافة وتنظيم الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت

· موقع حيوي على شارع الخليج العربي يوفر سهولة الوصول لها من قبل كافة الزوار من داخل وخارج إمارة أبوظبي

· توفر لمستخدميها ما يزيد عن 700 موقف للمركبات، وترتبط مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض عبر جسر مخصص للمشاة

· تدشن القاعة بإقامة الدورة الرابعة لمعرض أبوظبي الدولي للقواب على مساحة 42 ألف متر مربع خلال الفترة من 24 – 27 نوفمبر

· أكثر من 548 علامة تجارية من 44 دولة بزيادة قدرها 55% عن النسخة السابقة تشارك في فعاليات المعرض

· ارتفاع عدد الشركات العالمية المشاركة بمعرض القوارب بنسبة 400% مقارنة عن بالعام الماضي

· يضم المعرض 8 فعاليات ترفيهية تضم تجارب ممتعة للزوار أبرزها بطولة الفلاي بورد وعروض نماذج القوارب

· يشهد المعرض استعراض أحدث المنتجات العالمية في قطاع القوارب وصيد الأسماك والرياضات البحرية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دشنت مجموعة أدنيك قاعة المارينا التي تعتبر أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الواجهات المائية تمتد على مساحة 10 الآف متر مربع، وذلك باستضافة فعاليات الدورة الرابعة معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي انطلقت اليوم تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 27 نوفمبر بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وسيكون مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع تدشين قاعة المارينا متعددة الاستخدامات الوحيد على مستوى المنطقة القادر على تنظيم واستضافة الفعاليات الداخلية والخارجية والبحرية في ذات الوقت، وفيما سيتصدر قائمة أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في المنطقة على صعيد المساحة المخصصة للعروض الداخلية والخارجية التي تتجاوز الـ 153 ألف متر مربع.

وتتمتع قاعة المارينا بإطلالة بانورامية على منطقة القناة البحرية، وتمتاز بموقعها الحيوي على شارع الخليج العربي الذي يوفر بسهولة الوصول لها من قبل كافة الزوار من داخل وخارج إمارة أبوظبي، كما توفر لمستخدميها ما يزيد عن 700 موقف للمركبات، فيما ترتبط مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض عبر جسر مخصص للمشاة.

وسيكون بهذا معرض أبوظبي الدولي للقوارب أول حدث يقام في القاعة الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تلبي مختلف الاحتياجات، والاستخدامات سواء كانت المعارض والفعاليات المتخصصة للمؤسسات وصولاً للفعاليات المؤسسية والخاصة، حيث تعتبر وجهة مثالية لاستضافة فعاليات إطلاق المنتجات، والترويج لها.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته الرابعة هذا العام على مساحة تصل إلى 42 ألف متر مربع، حيث تشهد هذه الدورة ارتفاعاً في عدد الشركات والعلامات التجارية بنسبة 55% إلى أكثر من 548 علامة تجارية محلية وعالمية بارزة، كما زاد عدد الدول المشاركة بنسبة 57% إلى 44 دولة، وارتفع عدد الشركات العالمية المشاركة هذا العام بنسبة 400% مقارنة عن نسخة العام الماضي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن تدشين التوسعة الجديدة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض في هذا الحدث الاستثنائي يتماشى مع خطة مجموعة أدنيك الطموحة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في سياحة الأعمال بالمنطقة، ووجهة لكبرى الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، حيث ستساهم في زيادة مساهمة مجموعة أدنيك الاقتصادية المباشرة وغيرة المباشرة للإمارة، وذلك من خلال تعزيز قدرة مركز أبوظبي الوطني للمعارض على استضافة المزيد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الكبرى التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية إيجابية على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأضاف الظاهري: "تشكل قاعة المارينا إضافة نوعية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي ستتمكن من لعب دور محوري من خلال المرافق المتطورة والبنية التحتية المرنة لتعزيز المكانة الرائدة للمركز كأكبر مركز للمعارض المؤتمرات في دولة الامارات خاصة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامة وتوفير أفضل الخدمات لمنظمي المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم. كما ستساهم في النهوض بواقع ومستقبل قطاع سياحة الأعمال في الدولة الذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تقوم عليها رؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة".

وقال الظاهري:" تشهد دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للقوارب مشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية التي تستعرض أحدث التقنيات، وأخر الابتكارات، وأفضل القوارب واليخوت، ومعدات صيد الأسماك والرياضات المائية، وهو ما يؤكد الدور المحوري للمعرض في توفير منصة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تسويق منتجاتها في المنطقة، ومكانته كحلقة وصل للتواصل مع المهتمين والمحترفين والهواة في هذا المجال على نطاق واسع.

فعاليات وتجارب ترفيهية للزوار

يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 8 فعاليات ترفيهية توفر تجارب ممتعة لجميع الزوار، حيث يتضمن بطولة الفلاي بورد يوم السبت، وعروض نماذج القوارب، وحركات استعراضية رائعة يقدمها بطل العالم للدراجات المائية راشد الملا، ورحلات مجانية بالقارب لجميع الزوار.

ويضم المعرض جلسات نقاشية بعنوان "حوارات بحرية"، والتي تتيح للزوار والمشاركين فرصة التعرف على أحدث الأخبار والحقائق الممتعة حول الاستدامة في المحيطات، وفعالية منح جواز السفر لصيد الأسماك، لتمكين الأطفال من تعلم المهارات الأساسية لصيد الأسماك، وفعالية فن البحر، التي تتيح للزوار مشاهدة عروض الرسم الحي؛ والتجارب التفاعلية تحت الماء.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً، ويمكن للراغبين الحصول على تذاكر دخول المعرض من خلال الموقع الالكتروني https://adibs.ae/

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