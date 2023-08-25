الجائزة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وبإشراف لجنة محترفة من الخبراء في القطاع البحري، لتقييم المرافق وعمليات وخدمات المراسي ولفئات متنوعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) ، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج "جوائز أبوظبي البحرية" (في نسخته الأولى الخاصة بالمراسي). وهو برنامج جوائز جديد يهدف إلى اختيار أفضل المراسي المتميزة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وتكريمها لتميزها.

ويشكّل هذا البرنامج الجديد منصة مفتوحة للمراسي لعرض إنجازاتها عبر فئات متنوعة تشمل الأفضل في السلامة والخدمات والاستدامة وحماية البيئة والممارسات المرموقة.

وتوفر هذه المبادرة الأولى من نوعها، فرصة مميزة لجميع مالكي ومشغلي المراسي المرخصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا للمشاركة والتقدم بطلباتهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ مساحة المراسي المشاركة في الجائزة ليس شرطاً، إلا أنها يجب أن تكون مُبتكِرة ومُبدِعة وتمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ضمن فئة معينة من فئات الجائزة، لتكون مؤهلة للمشاركة.

وسوف يجري تقييم كل مرسى من قبل لجنة من الخبراء المحترفين في القطاع البحري من مؤسسات وهيئات مرموقة وذات شهرة واسعة وسمعة طيبة، بما يضمن نزاهة التقييم والتحكيم وفوز المرسى الذي يستحق الجائزة بكل جدارة ومصداقية.

واليوم يمكن لجميع مالكي المراسي الراغبين بالمشاركة في جوائز أبوظبي البحرية2023 التقدم بطلباتهم حتى تاريخ 30 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن قائمة أفضل المرشحين قبيل حفل توزيع الجوائز المقرر انعقاده في 10 نوفمبر 2023 ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب. ويشكل هذا الحدث الكبير فرصة مميزة لرواد ومحترفي الصناعة البحرية للتعرف على مالكي ومشغلى المراسي الفائزة الذين ساهموا في تطوير وتحسين القطاع البحري والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتعليقاً على إطلاق هذه الجوائز، قال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: "مع إطلاق جوائز أبوظبي البحرية، نجدد التزامنا بتحقيق التميّز ونجدد استمرار جهودنا الدؤوبة للارتقاء بالقطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وما حولها. وإنه لمن دواعي سرورنا استقبال جميع الطلبات المقدّمة من رواد ومبتكري الصناعة البحرية الذين يشاركوننا الأهداف والطموحات التي نسعى لتحقيقها في مجموعتنا، وبما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لإنشاء مجتمع بحري مزدهر ومستدام".

ومن جهته قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: "مع انطلاق مبادرة جوائز أبوظبي البحرية، فإننا نقدر عالياً الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ونعمل على تكريم جهود القائمين عليها. وبصفتنا الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي، تأتي هذه الجوائز كدليل إضافي على نجاح استراتيجية الأعمال التي تنتهجها أبوظبي البحرية والتي تركز على المضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً، كما تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة وأفضل الممارسات في الصناعة البحرية ".

لمزيد من التفاصيل حول فئات الجائزة وسُبل الاشتراك يرجى زيارة

maritime-awards.com

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لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".