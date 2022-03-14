في إطار رعايته للمهرجان

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعرب مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فخره بكونه الراعي الذهبي منذ عام 2018 وحتى اليوم لمهرجان الشيخ زايد الذي يقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي انطلاقاً من تقدير المصرف للدور الكبير الذي بذله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة.

وتعليقاً على المشاركة، قالت مريم طالب التميمي، رئيس إدارة القنوات والتحول الرقمي و رئيس مجلس إدارة مجلس الاستدامة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "انطلاقاً من سعينا في السير على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نسعى لأن تكون مشاركتنا في المهرجان في إطار مسؤوليتنا المؤسسية المجتمعية ورسالتنا التوعوية إلى كافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب الذين نسعى لزيادة وعيهم المالي وإرشادهم لاتخاذ عادات ادخار سليمة ومساعدتهم على إدارة أموالهم وقيادة مستقبلهم المالي بشكل جيد".

وأضافت: أن المهرجان هذا العام يصادف مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي الذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفالها باليوبيل الذهبي، وسنبقى ملتزمين بتوفير كل الدعم للمهرجان لتحقيق أهدافه".

ويتضمن جناح مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة للأطفال والمصممة خصيصاً لإسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مثل تشكيل البالونات ورسم الحنة والأعمال الفنية واليدوية والظهور المميز من شخصية درهوم الشهيرة كمفاجأة لهم.

ويتم خلال أيام السبت من كل أسبوع تقديم عروض ممتعة للأطفال ومسابقات في المعلومات العامة وجوائز مميزة للفائزين، فضلاً عن مجموعة كاملة من الهدايا الترويجية لمصرف أبوظبي الإسلامي، تتضمن بالونات وأكواب وكتب أنشطة ودفاتر تحمل صور درهوم ودانا وكتب تلوين وألوان.

ويعد مهرجان الشيخ زايد مهرجاناً ثقافياً ترفيهياً عالمياً يحتفي بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي وينقلها بفخر لأجيال المستقبل، كما ينشر رسالة الإمارات التي تحتفي بالتراث والتلاقي الحضاري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

ويتميز المهرجان بمشاركة دولية واسعة انطلاقاً من شعار المهرجان لهذا العام "الإمارات ملتقى الحضارات"، كما تتميز أجواء المهرجان بأنها تشكل بيئة مميزة للتبادل الحضاري والثقافي وسط أجواء ممتعة ومشوقة لكافة الفئات العمرية وأفراد العائلة.

وتقام فعاليات المهرجان يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى منتصف الليل إلى الأول من إبريل 2022.

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