أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم عن استلام ما يزيد عن 1400 طلب توظيف عبر منصته الالكترونية للتوظيف في اليوم الأول من مشاركته في معرض رؤية الإمارات للوظائف التي بدأت فعالياته يوم 20 سبتمبر واستمرت لغاية 22 سبتمبر الجاري. وتأتي مشاركة المصرف، في إطار مساهمته لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تشجيع توطين قطاع الصيرفة والخدمات المالية، وتأكيداً على التزام المصرف بتمكين الكوادر الوطنية الطموحة الباحثة عن مسارات وظيفية واعدة في هذا القطاع الحيوي.

وسيقوم المصرف باختيار مجموعة من الكوادر المناسبة لشغر الوظائف المتاحة في المصرف وفق إجراءات التوظيف المعتمدة. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أعلى نسب التوطين على مستوى المصارف في الدولة بنسبة 45%. كما يوفر مجموعة من أفضل برامج التدريب وتطوير المهارات القيادية، وقد نجح في تأسيس بيئة عمل قادرة على تحفيز المواهب الإماراتية وتمكينها من مواصلة النمو وإحراز التقدم خلال مسيرتها المهنية. وقد حقق المصرف جميع الأهداف التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بجهود التوطين، كما يتمتع المصرف بالمعارف والخبرات التي تؤهله للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في الدولة وترسيخ مكانته في طليعة مشهد القطاع المصرفي.

وقالت بشرى الشحي، رئيس دائرة الموارد البشرية بمصرف أبوظبي الإسلامي: "يعد معرض رؤية الإمارات للوظائف واحداً من أهم منصات التوظيف وأكثرها زخماً في دولة الإمارات، حيث يتيح لنا التعرف على أبرز المواهب الإماراتية الطموحة وأكثرها تميزاً. ولدينا في مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أعلى نسب التوطين على مستوى قطاع المصارف في الدولة، بما يؤكد التزامنا بتطوير وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع المصرفي. وتعكس مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف كراعٍ بلاتيني، رؤيتنا المتمثلة في أهمية جذب أفضل المواهب الإماراتية والاستفادة من مهاراتهم لتطوير قوة عاملة قوية من شأنها الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة."

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد وظف حوالي 250 مواطناً خلال عام 2022 في وظائف مختلفة وبعضهم في مناصب قيادية. وتعد تنمية وتطوير المواهب الإماراتية في صميم استراتيجية إدارة الموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد حرص المصرف على توفير أعلى مستويات الدعم التدريبي الاحترافي للمواطنين، حيث أسس أكاديميته المصرفية والتي تقدم برامج تدريبية مصرفية للموظفين الجدد، بالإضافة إلى برنامجي "قيادات" و "تمكين" إحدى مبادرات المصرف الرامية إلى تمكين موظفيه المواطنين.

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