يطلق سلسلة من الدورات التثقيفية المالية لجميع الفئات العمرية بداية من 5 سنوات

تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل منذ بداية العام استهدفت 5000 فرد

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في إطار برنامج التثقيف المالي الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتأتي هذه الورش في اطار ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تهدف الى توعية الشباب بالثقافة المالية، وتعزيز الوعي بأهمية الادخار والاستثمار المالي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

ولطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي من الداعمين للتعليم المالي من خلال المبادرات الناجحة، ومن بينها ورش العمل والفعاليات المجتمعية، وإطلاق المنتجات المبتكرة مثل "أموالي"، أول تطبيق مصرفي إسلامي مخصص للأطفال واليافعين يهدف بغرس قيم الإدارة المالية الحكيمة في سن مبكرة.

وقد قام المصرف منذ بداية هذا العام على تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل استهدفت حوالي 5000 فرد من المجتمع, وذلك من خلال دورات حضورية وافتراضية في عدد كبير من الشركات في دولة الإمارات. ويتم تقديم دورات البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، كما يستهدف طلبة المدارس والجامعات وموظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين. ويهدف البرنامج خلال العام المقبل، إلى التوسع بشكل أكبر لتلبية الطلب المتزايد على دوراته. كما يحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ذات الصلة، مثل اليوم العالمي للادخار واليوم العالمي للطفل واليوم الدولي للتعليم.

وإدراكًا منه لأهمية غرس قيم الإدارة المالية الحكيمة في سن مبكرة، أطلق أبوظبي الإسلامي منصة أموالي في العام 2021، أول تطبيق مصرفي إسلامي للأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى بدء التثقيف المالي للأجيال الصاعدة وغرس حس المسؤولية المالية لديهم في مراحل مبكرة. كما قام المصرف بتنظيم ورش عمل للتثقيف المالي مع شركة أدنوك وستراتا وإدارة الجنسية والإقامة وحديد الإمارات أركان ومراكز الشباب والبرامج الصيفية لمجلس الشباب والمجلس الأعلى للأمومة وحكومة دبي وبلدية دبي ودائرة الثقافة والسياحة.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لمساعدة عملائه من الأفراد والشركات على إدارة مواردهم المالية.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 182 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.