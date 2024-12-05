أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، إطلاق النسخة السابعة من "جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي"، والتي تحتفي عالميًا بالحلول الرائدة في مجالات التمويل الإسلامي والأخلاقي، ما يعزز التزام "أبوظبي الإسلامي" بتحفيز جهود الابتكار ودعم الممارسات المالية المسؤولة اجتماعيًا.

ويتم تنظيم النسخة السابعة من "جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي" لعام 2024، بالشراكة مع مجموعة بورصات لندن - البيانات والتحليلات (LSEG – Data & Analytics)، وتوجه الجوائز دعوتها للأفراد والمؤسسات حول العالم لعرض مساهماتهم في تعزيز التمويل الإسلامي والأخلاقي. حيث أسست الجوائز مكانتها على مدار نسخها الست الماضية، باعتبارها منصة عالمية رائدة في هذا المجال، واجتذبت أكثر من 450 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم، واختارت 24 مرشحًا نهائيًا، ومنحت الجوائز لما يصل إلى 14 فكرة مبتكرة.

وتعتبر الجائزة جزء من مبادرة "ADIB Ventures"، حيث أُطلقت لتكريم الإبداع والابتكار ومكافأة الحلول الرائدة في مجالي التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. وتهدف إلى تعزيز الحلول التي تركز على الممارسات الأخلاقية في التمويل الإسلامي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لإحداث تحول في القطاع المالي الاسلامي. وتؤكد هذه الجوائز مجتمعة على التزام "أبوظبي الإسلامي" بتعزيز ريادته في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية والمبتكرة، وفي ذات الوقت تعزيز الروابط في قطاع صناعة التمويل الإسلامي، وإلهام الأجيال القادمة من الكوادر التي تعي ضرورة وجود القيم الأخلاقية كأساس للقطاع المالي والمصرفي.

وتكرم الجوائز هذا العام، الإسهامات الاستثنائية من خلال جائزتين رئيسيتين. وتركز "جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية" على تكريم الأفراد والمؤسسات التي نجحت في تنفيذ حلول أو مبادرات مالية مبتكرة على أسس أخلاقية قوية ومؤثرة اجتماعيًا، وفي الوقت نفسه مقبولة شرعاً. فيما تركز "جائزة تحدي التمويل الإسلامي" على التعريف بالحلول المدعومة تقنيًا بما يتوافق وأحكام الشريعة في مجال المعاملات المالية الإسلامية.

وفي تعليق له على إعلان إطلاق الجائزة في نسختها السابعة، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تمثل "جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي" التزام "أبوظبي الإسلامي" بتطوير آفاق التمويل الإسلامي والأخلاقي. فمن خلال توفير منصة عالمية لاستعراض الأفكار المبتكرة، نهدف إلى تقديم مصادر إلهام تسهم في تحويل القطاع وإيجاد تأثير حقيقي وملموس. وعلى مر السنوات الماضية، سلّطت الجوائز الضوء على قدرات وابتكارات الأفراد والمؤسسات التي كان لها دورها المؤثر في تحقيق تقدم إيجابي في هذا المجال، وسنواصل البناء على ما حققته الجائزة من انجازات من خلال نسختها السابعة، ونتطلع إلى الكشف عن الموجة التالية من الأفكار التحويلية في مجال التمويل الإسلامي والأخلاقي."

تهدف جوائز هذا العام إلى دعم وتطوير الأعمال الهادفة من خلال مواجهة التحديات الملحة في القطاع المصرفي الإسلامي وتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي. سيحصل الفائزون على جوائز مالية، بالإضافة إلى التوجيه من قبل فريق الإدارة العليا للمصرف وقادة الأعمال. تتاح الجوائز للمؤسسات الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قامت باختبار أفكارها. تُرحب الجوائز بالطلبات من جميع أنحاء العالم، وسيكون باب التقديم مفتوحاً من 4 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة، منصة "آيفن" للتمويل الإسلامي، لابتكارهم أول حل سحابي من نوعه متوافق مع الشريعة الإسلامية لخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقًا"، وشركة "لونش جود"، الموقع الإلكتروني الرائد لخدمات التمويل الجماعي للمبادرات الإسلامية، والذي جمع أكثر من 11 مليون دولار لأكثر من 1000 حملة في 63 دولة. وسيتم تقييم الطلبات المقدمة للجائزة في نسختها السابعة لهذا العام، من قبل مجلس استشاري متميز، يضم خبراء في التمويل الإسلامي وعلماء متخصصين في الشريعة والمعاملات المالية الإسلامية. وستشمل معايير الاختيار، التوافق الأخلاقي والتأثير المجتمعي والابتكار والتطبيق العملي للحلول.

وستقام احتفالية توزيع الجوائز ضمن حفل عشاء ، حيث سيقدم المرشحون النهائيون مشاريعهم أمام الحضور، الذي سيضم نخبة من القيادات والمهنيين المحترفين من قطاع المال والمصارف من حول العالم.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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