أبوظبي تميّزت بعروضها الاستثنائية بما في ذلك عروض الفنادق والترفيه والتجارب التي تناسب جميع الميزانيات، وسهولة الوصول جوّاً والخدمات الشاملة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: حصلت أبوظبي على تصنيف أفضل وجهة لحفلات الزفاف في العالم لعام 2024 ضمن حفل توزيع جوائز لجنة تنظيم الفعاليات EMF العالمية، التجمع الرائد لقطاع حفلات الزفاف والترفيه في الهند.

وأقيم الحفل على هامش مؤتمر EMF Global، الذي استضافته أبوظبي يومي 26 و27 يوليو الماضي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وجمع المؤتمر شخصيات بارزة عاملة في قطاع الفعاليات الدولية، كان بينهم نخبة من مشاهير بوليوود ومنظمي حفلات الزفاف ومقدمي الخدمات الدوليين المشهورين، بالإضافة إلى ممثلي مجالس السياحة المحلية والإقليمية وكذلك الفنادق والمنتجعات الفاخرة، مع التركيز على قطاع حفلات الزفاف والاحتفالات.

وشهد الحدث الذي استمر ليومين، عدّة فعاليات رفيعة المستوى أقيمت في عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس، وريتز كارلتون أبوظبي، وقُدّمت جائزة EMF رسمياً للعاصمة الإماراتية عن فئة "أفضل وجهة (دولية) لحفلات الزفاف و الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لعام 2024" خلال حفل أقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يسعدنا اختيار أبوظبي من قبل لجنة تنظيم الفعاليات بوصفها أفضل وجهة لحفلات الزفاف في عام 2024. يعكس هذا اللقب المشهد المتنوع والشامل للخدمات والعروض والتجارب التي توفّرها الإمارة للأزواج الذين يختارون تنظيم حفلات زفافهم فيها. نفخر بإشادة قادة الصناعة العالميين البارزين مثل مؤتمر EMF الدولي التي تشكل حافزاً لنا وداعماً لجهودنا في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مثالية وبيئة مرحّبة بحفلات الزفاف الرائعة".

وساعد مشهد الضيافة المتميز في أبوظبي، الذي يضم فنادق ومطاعم مشهورة عالمياً، وتقويم الفعاليات الحيوي الذي يشمل عروضاً ترفيهية ممتعة على مدار العام، إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات التي تلبي جميع الأذواق، والمدعومة بارتباط الوجهة الفريد من نوعه مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كل ذلك ساعد الإمارة على الحصول على هذا التكريم.

كما تم تعزيز شهرة أبوظبي كواحدة من الوجهات الرائدة لحفلات الزفاف والاحتفالات المتنوعة من خلال ما تمتلكه من عوامل جذب رائعة، من الطبيعة الخلابة إلى التجارب المشوّقة والممتعة التي تنتظر الأزواج والعائلات التي تختار الإمارة لتنظيم احتفالاتها. وإلى جانب ذلك ضمنت أبوظبي للمسافرين إمكانية الوصول إلى خيارات متنوعة تناسب جميع الميزانيات والمتطلبات، بالإضافة إلى نظام فعال من الخدمات المتاحة بسهولة للأزواج والضيوف المسافرين، بما في ذلك تسهيل الحصول على التأشيرات والتراخيص، وخدمة سريعة على مدار 24 ساعة للزواج المدني، وأماكن العبادة لمختلف الأديان، وغير ذلك من الخدمات ووسائل الراحة.

ويعدّ مؤتمر EMF العالمي حدثاً رئيسياً ومهماً لقطاع حفلات الزفاف والمناسبات في الهند، إذ يمزج بين فرص التواصل والأعمال للحضور، مع احتفالات فاخرة تضمّ مجموعة من نجوم الصفّ الأول في بوليوود.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا