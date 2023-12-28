أبوظبي: تحدث اثنان من رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي عن شغفهما تجاه الألعاب مع نجوم محترفين في الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي، وذلك ضمن نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية 2023 التي أقيمت مؤخراً في أبوظبي.

تمثل دانة المنصوري، 19 عاماً، منتخبي الإمارات لكرة القدم والدراجات، وحازت على أكثر من 10 ميداليات. في حين أحرز زميلها عبد الله الديواني، 17 عاماً، الذي يعتبر ركوب الدراجات وكرة السلة من ضمن الرياضات التي يمارسها، أكثر من 30 ميدالية. ويوضح اللاعبان كيف كان للألعاب تأثير إيجابي على حياتهما من خلال محادثة شيقة تم بثها خلال الحدث في الاتحاد أرينا.

ويهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية من خلال الرياضة مع منحهم فرص القيادة لمساعدتهم على إظهار مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

وكانت المنصوري قد التقت في الاتحاد أرينا بالنجم البطل بيتر راسموسن "Dupreeh"، الذي يحمل خمسة ألقاب كبرى، وشاركته تجربتها حول ما تعنيه الألعاب بالنسبة لها، حيث قالت: "أنا أنتمي إلى عائلة تمارس الألعاب، وقد لعب الجميع الألعاب في وقت ما. الألعاب بالنسبة لي تمثل العلاج. لا أحتاج حتى للذهاب إلى العلاج لأن الألعاب هي علاجي".

بالنسبة للديواني، فقد شارك سعادته بممارسة لعبته المفضلة من خلال محادثة مع Apex، من فريق Team Vitality، الفريق الفائز الذي انتصر في نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية لهذا العام، حيث قال: "تعتبر الفيفا لعبتي المفضلة وهي اللعبة التي أحبها لأنها لعبة يمكنني أن ألعبها بنفسي أو مع أصدقائي".

وشهد اليوم الأخير من نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية حضور كل من دانة المنصوري وعبد الله الديواني إلى جانب عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص، حيث كانوا من بين آلاف المتفرجين الذين تابعوا النهائي الكبير بين فريقي Faze Clan وTeam Vitality.

وللعام الثاني على التوالي، يحضر الأولمبياد الخاص الإماراتي نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية، حيث أتاحت البطولة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة فرصة أخرى لتعزيز الجهود التي تبذلها BLAST لتنمية النظام البيئي وتحقيق التضامن بين الأشخاص بمختلف قدراتهم من خلال الألعاب. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يقدر بنحو 2.7 مليار لاعب في جميع أنحاء العالم، حيث ترسخ الألعاب دورها في تحقيق الدمج على أوسع نطاق.

بدوره قال أندرو هاوورث، مدير برنامج نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية: "تتمتع الألعاب بالقدرة على توحيد الجميع بمختلف قدراتهم، أينما كانوا في العالم، وتعكس القصص التي يرويها رياضيو الأولمبياد الخاص أثناء تواصلهم مع أفضل نجوم الرياضات الإلكترونية المحترفين هذا الأمر. حيث لا يقتصر دور الألعاب على تسليط الضوء على أهمية تعزيز الدمج الاجتماعي فحسب، وإنما تعزز أيضاً مهاراتهم المعرفية - وكل ذلك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياتهم".

وأضاف: "كان من دواعي سروري أن أرحب بالرياضيين مرة أخرى لحضور نهائيات بطولة بلاست بريمير (BLAST Premier) العالمية، وقد شهدنا كلاً من اللاعبين والرياضيين يلهمون بعضهم من خلال اللقاءات التي جمعت بينهم وتبادلوا خلالها القصص والأخبار. نأمل أن يكون رياضيو الأولمبياد الخاص قد استلهموا ما شاهدوه على المنصة وفي منطقة مشجعي الألعاب، الأمر الذي سيزيد من شغفهم تجاه الألعاب والرياضات الإلكترونية".

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نُبذة عن الأولمبياد الخاص الإماراتي:

في عام 2017، أعيد تأسيس الأولمبياد الخاص الإماراتي كمؤسسة مستقلة ذات نفع عام لتنمية حياة أصحاب الهمم، وذلك بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتم تسمية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسةً فخريةً للمؤسسة، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي رئيسة لمجلس الأمناء.

تهدف المؤسسة إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية أو التنموية عن طريق الرياضة، مع تزويدهم بفرص قيادية لمساعدتهم على إظهار مواهبهم ودمجهم في المجتمع كامل.

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي مجموعة متنوعة من البرامج المجتمعية، بما في ذلك البرامج التي تركز على العائلات واللاعبين الشباب. وقد قدمت أيضًا عددًا من المبادرات لتمكين أصحاب الهمم من الدمج في المجتمع.

حاز الأولمبياد الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على اعتراف دولي من مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر من عام 2017.