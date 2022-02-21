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صنعاء – افتتحت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، أول معرض لبيع منتجاتها في اليمن، برعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، وبحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص في اليمن من البنوك وشركات الاتصالات والمهتمين بالتقنية الرقمية.
وقد تم افتتاح المعرض في صنعاء في مول نور اليمن، شارع مقديشو (صخر)، ليتم فيه عرض جميع منتجات الشركة بأسعار مناسبة مع كفالة مصنعية لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال مركز متكامل للدعم الفني وبكوادر مهنية متخصصة.
في كلمته المتلفزة بالمناسبة، رحب الدكتور أبوغزاله بالحضور، وأعرب عن اعتزازه وفخره بافتتاح أول معرض للشركة في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرا إلى أن الافتتاح يأتي في إطار الجهود لدعم الاقتصاد اليمني بتوفير أحدث المنتجات الرقمية من الكمبيوترات المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بأعلى المواصفات التي تنافس المنتجات العالمية، وبأفضل الأسعار.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمكتب المجموعة في اليمن المهندس ماجد الشقذة أن الافتتاح يأتي في إطار توجه شركة "أبوغزاله للتقنية" للانتشار في مختلف دول العالم، وتوفير منتجاتها التقنية للإسهام في التحول المعرفي، مشيرا إلى أن المعرض يعد النواة الأولى لانطلاق منتجات الشركة في السوق اليمني، حيث يفوق عدد وكلاء وموزعي الشركة المعتمدين المائة في أكثر من 50 موقعا على مستوى العالم
يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل في مصانعها في الأردن والصين ومصر على تصنيع الأجهزة التقنية التي يتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد المنتجات أكثر من 20 منتجاً مختلفاً منتشرة في أكثر من 50 موقعا حول العالم.
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