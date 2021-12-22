PHOTO
عمّان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" (TAG.Global) في مكتبه معالي السيد إدموند بارتليت وزير سياحة جامايكا، والسيد إبراهيم أيوب؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار، والدكتور عماد حجازين؛ أمين عام وزارة السياحة والآثار في الأردن، لمناقشة تحديات تغير المناخ.
ناقش الحضور خلال الاجتماع المنهجيات الممكنة للتكيف مع تغير المناخ من خلال المرونة والرقمنة والتحول.
وأشار الدكتور أبوغزاله إلى فريق العمل الذي ترأسه عام 1999 لإعداد تقرير التغير المناخي الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة والذي أدى إلى العديد من التوصيات التي كان وما يزال من شأنها أن تنقذ العالم من هذا الخطر المحقق.
تحدث السيد بارتليت عن نظريته حول المرونة لمواجهة تغير المناخ، الذي أثر بشكل كبير على جامايكا من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار والعواصف والأعاصير خارج المدارية.
من الجدير بالذكر أن السيد بارتليت معروف بخبرته الواسعة وإنجازاته في الساحة السياسية، وقد كرّس أكثر من خمسة وثلاثين عامًا لخدمة جامايكا، حيث عمل في البرلمان الجامايكي ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما مثّل جامايكا إقليميًا ودوليًا. وحاليًا، يرأس مجلس الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة(UNWTO) . وهو أول شخص يشغل منصب المدير التنفيذي في فرعي القطاعين العام والخاص لهذه المنظمة.
خلال فترة ولايته الأولى كوزير للسياحة، شغل السيد بارتليت منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، ممثلاً للأميركتين. كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة التاسعة عشرة لمنظمة السياحة العالمية التي عقدت في كوريا الجنوبية في عام 2011.
وفي الاجتماع ناقش الدكتور أبوغزاله والسيد بارتليت فرص التعاون من خلال بناء القدرات لمواجهة أحد أكبر التهديدات التي تواجه الإنسانية من خلال إنشاء شبكة عالمية للتعامل مع هذا التحدي الكبير. واتفق الجانبان على إنشاء صياغة مفاهيمية ومسودة تلخص طريقة البدء بالعملية.
يشار إلى أن طلال أبوغزاله العالمية (TAG.Global) افتتحت مكاتبها في أمريكا الوسطى واللاتينية في عام 2018، بهدف بناء القدرات وتعزيز استراتيجية توسعة "أبوغزاله العالمية" والحفاظ على حضور قوي ومؤثر في كل مدينة رئيسية في العالم.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.