عمّان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" (TAG.Global) في مكتبه معالي السيد إدموند بارتليت وزير سياحة جامايكا، والسيد إبراهيم أيوب؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار، والدكتور عماد حجازين؛ أمين عام وزارة السياحة والآثار في الأردن، لمناقشة تحديات تغير المناخ.

ناقش الحضور خلال الاجتماع المنهجيات الممكنة للتكيف مع تغير المناخ من خلال المرونة والرقمنة والتحول.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى فريق العمل الذي ترأسه عام 1999 لإعداد تقرير التغير المناخي الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة والذي أدى إلى العديد من التوصيات التي كان وما يزال من شأنها أن تنقذ العالم من هذا الخطر المحقق.

تحدث السيد بارتليت عن نظريته حول المرونة لمواجهة تغير المناخ، الذي أثر بشكل كبير على جامايكا من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار والعواصف والأعاصير خارج المدارية.

من الجدير بالذكر أن السيد بارتليت معروف بخبرته الواسعة وإنجازاته في الساحة السياسية، وقد كرّس أكثر من خمسة وثلاثين عامًا لخدمة جامايكا، حيث عمل في البرلمان الجامايكي ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما مثّل جامايكا إقليميًا ودوليًا. وحاليًا، يرأس مجلس الأعضاء المنتسبين لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة(UNWTO) . وهو أول شخص يشغل منصب المدير التنفيذي في فرعي القطاعين العام والخاص لهذه المنظمة.

خلال فترة ولايته الأولى كوزير للسياحة، شغل السيد بارتليت منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، ممثلاً للأميركتين. كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة التاسعة عشرة لمنظمة السياحة العالمية التي عقدت في كوريا الجنوبية في عام 2011.

وفي الاجتماع ناقش الدكتور أبوغزاله والسيد بارتليت فرص التعاون من خلال بناء القدرات لمواجهة أحد أكبر التهديدات التي تواجه الإنسانية من خلال إنشاء شبكة عالمية للتعامل مع هذا التحدي الكبير. واتفق الجانبان على إنشاء صياغة مفاهيمية ومسودة تلخص طريقة البدء بالعملية.

يشار إلى أن طلال أبوغزاله العالمية (TAG.Global) افتتحت مكاتبها في أمريكا الوسطى واللاتينية في عام 2018، بهدف بناء القدرات وتعزيز استراتيجية توسعة "أبوغزاله العالمية" والحفاظ على حضور قوي ومؤثر في كل مدينة رئيسية في العالم.

#بياناتحكومية

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