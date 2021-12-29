عمان - عقدت جمعية المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة اجتماعها السنوي برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المجمع، وبحضور ومشاركة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نشاطات وإنجازات المجمع خلال العامين الماضيين، والتي ركزت على عقد البرامج التدريبية المتخصصة، والفعاليات المتنوعة، وتوطيد أطر التعاون مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تلبية متطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي المتعلقة بمجالات الجودة والإدارة المعرفية.

وأجمع المشاركون على ضرورة الاستفادة من خبراء التحول الرقمي في مجال التدريب والاستشارات لتقديم برامج تعليمية وتدريبية نوعية من خلال شراكات محلية أو إقليمية أو عالمية مثل شهادات سلاسل التزويد والتوريد، وبرامج التدريب حول الأدلة الجنائية الإلكترونية وتدقيقها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع اقتراح للتحول الرقمي الشامل سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة.

وقد دعا الدكتور أبوغزاله إلى الاستفادة من حاضنة الأعمال في كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار لعقد الدورات التدريبية والبرامج المهنية الخاصة بالجمعية، والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. كما اتخذ الدكتور أبوغزاله مجموعة من القرارات التي من شأنها زيادة تطوير المجمع وتوسيع خدماته، مبينا أهمية المجمع في ظل إدراك العالم أهمية ثورة المعرفة ودورها.

وبصفته رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، دعا أيضا إلى الاستعانة بالتقنيات والخبرات المهنية المتوفرة في المجموعة المهنية العالمية التي تنتشر في أكثر من 100 مكتب حول العالم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد دليل متكامل للبرامج التدريبية المتخصصة في تكنولوجيا الإدارة والمعلومات وخاصة فيما يخص برامج التحول الرقمي، بالإضافة إلى التعاون مع "ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي" لإقامة ندوات تعريفية وتوعوية بكل ما يتعلق بالمجمع والجمعية ونشاطاتهما.

وقد شارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجمع منهم نائب رئيس المجمع/ وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق المهندسة مها العلي، وعضو المجمع وزيرة تطوير القطاع العام الأسبق السيدة ياسرة غوشة، ووزير النقل الأسبق الدكتور خالد سيف، بالاضافة إلى مدراء ورؤساء شركات ومؤسسات محلية.

واستعرض مدير المجمع الأستاذ أشرف الحسيني تقرير أعمال الجمعية للعامين 2019 و2020 الذي يوضح الأنشطة التي تمت والتي جاءت امتداداً للإنجازات السابقة والتي تهدف إلى بناء القدرات ذات العلاقة بمجالات تقنيات المعلومات والإدارة المعرفية باختصاصاتها ومجالاتها كافة، وصولاً إلى أن يكون المجمع على قمة المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية وأن يحقق جميع الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وخلال الاجتماع، تم بحث البيانات المالية وتقرير الهيئة الإدارية للجمعية عن أعمالها المنتهية في 31/12/2019 و 31/12/2020 وإقرارها، ومناقشة البيانات المالية الختامية، والموازنة العامة التقديرية لعام 2021 وإقرارها، بالإضافة إلى انتخاب شركة الفيصل كمدقق حسابات للعام 2021.

يشار إلى أن المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة تأسس كجمعية غير ربحية في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تسجيله بشكل رسمي في عمَّان تحت أسم "المجمع العربي للإدارة"، حيث جاء تأسيسه نتيجة لإدراك شاغلي المناصب الإدارية ورجال الأعمال لأهمية وتبعات دورهم في خدمة مجتمعات الأعمال في أقطارهم. وفي عام 2015 تم تعديل أسمه ليصبح "المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة" بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة في مختلف القطاعات وخلق الإدارة المعرفية.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021