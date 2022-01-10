عمان – بحث سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" مع سعادة الدكتور خالد أبوحسان رئيس المجموعة البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي، سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين بما في ذلك عقد النشاطات المشتركة في الأردن.

وترتبط "طلال أبوغزاله العالمية" مع البرلمان العربي بعلاقات استراتيجية يتعاون من خلالها الجانبان في خدمة ودعم البرلمان الأردني والبرلمان العربي، بالإضافة إلى التعاون لخدمة المجتمع العربي في عدة مجالات.

وقد بحث الجانبان الترتيبات لعقد مؤتمر سنوي للبرلمان العربي من المتوقع عقده لأول مرة في أيار المقبل، تحت عنوان "التشريعات السيبرانية العربية المشتركة"، بالشراكة مع "أبوغزاله العالمية، وبالتعاون مع البرلمان الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والذي سيطرح العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالجهود التي بذلها البرلمان العربي في إقرار" أول قانون عربي استرشادي في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.

واستعرض الدكتور أبوغزاله رؤيته الخاصة بدعم منظومة العمل العربي المشترك، التي تصب في مصالح العمل الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، ومختلف الدول العربية عبر العلاقة الاستراتيجية الذي تربط اعمال المجموعة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المنبثقة عنها، وفي مقدمتها البرلمان العربي ممثلا برئاسته السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، وأعضائه ممثلي مجالس البرلمانات العربية.

من جانبه، أكد الدكتور أبو حسان حرص رئاسة البرلمان العربي لعقد أنشطته في العاصمة الأردنية خلال العام 2022، ووضع رؤية مشتركة بين "أبوغزاله العالمية" و"البرلمان العربي" والعمل على تنفيذها.

#بياناتحكومية

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