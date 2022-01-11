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عمان – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، اتفاقية تعاون مع جامعة الزيتونة تتضمن افتتاح معرض لبيع أجهزتها التقنية داخل حرم الجامعة.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لرؤية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" بتوفير المنتجات التقنية للطلبة، لتتاح لهم فرصة اقتنائها بأعلى المواصفات وأفضل الأسعار، وبأسهل الطرق.
وسيتم توفير منتجات "أبوغزاله للتقنية" في معرض داخل كلية الآداب بخصومات خاصة ومميزة للطلبة تصل إلى 10% على السعر النقدي على جميع منتجاتها، كما ستتوفر إمكانية تقسيط الأجهزة لمدة تصل إلى 12 شهرا وبنفس سعر البيع النقدي دون أية فوائد عن طريق البنوك المعتمدة من قبل شركة "تاج تيك".
وتقدم شركة "أبوغزاله للتقنية" منتجات عالية الجودة تضاهي المنتجات العالمية، بإمكانياتها وأدائها المميز، وبأسعارها المنافسة، وتوفرها من خلال معارضها الرئيسية والفرعية وجميع مراكز البيع في الأردن والوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء.
يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل في مصنعيها في الصين ومصر على تصنيع الأجهزة التقنية والإلكترونية التي يتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد المنتجات أكثر من 20 منتجاً مختلفاً ما بين أجهزة حاسوب محمول وأجهزة لوحية وأجهزة هواتف ذكية وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من 50 موقع حول العالم.
لمعرفة المزيد عن أجهزة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtech.global
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