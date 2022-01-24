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عمان – حققت شركة طلال أبوغزاله للتقنية "TAGTech" إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية" في سنتها التأسيسية الأولى، حجم مبيعات كبير فاق التوقعات دون تسجيل أية خسائر، حيث بلغت الحصة السوقية لها في بعض الأسواق ما يقارب 25%.
وتنتج الشركة الأجهزة التقنية في مصانعها في الصين وجمهورية مصر العربية والأردن، حيث يتم تصميم وإنتاج الأجهزة من خلال خبرائها المتخصصين في مجال التصنيع والتطوير بأحدث المواصفات التي تناسب جميع الاحتياجات.
وتعد شركة "أبوغزاله للتقنية" من الموردين الرئيسيين للأجهزة التقنية من أجهزة اللابتوب، والتابلت، والهواتف الذكية لدى بعض مراكز البيع مثل سمارت باي وليدرز سنتر والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وذلك نظراً للطلب المتزايد على مختلف أجهزتها الذي يأتي كنتيجة للجودة العالية التي تتمتع بها بالإضافة إلى الأسعار المناسبة مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى.
يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية بدأت بتصنيع الأجهزة التقنية والإلكترونية في الصين ليبلغ عدد المنتجات أكثر من 20 منتجاً مختلفاً ما بين أجهزة كمبيوتر محمول وتابلت وهواتف محمولة وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من 50 موقعا حول العالم كما أعلنت مؤخراً عن إطلاق الهاتف الجديد TAG-Phone SPECIAL وهو الإصدار الرابع من سلسلة الهواتف الذكية لعام 2021.
للتعرّف أكثر على منتجات "طلال أبوغزاله للتقنية" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.tagtech.global
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