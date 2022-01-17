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عمان - أعلنت شركة طلال أبوغزاله للتقنية "TAGTech" عن قرب افتتاح مصنعها الجديد في الأردن، حيث أن المصنع في المراحل الأخيرة من الأعمال الإنشائية.
وبين نائب المدير العام في شركة طلال أبوغزاله للتقنية الأستاذ رامز قنيبي أنه قد تم تثبيت خطوط الإنتاج في المصنع الذي سيتخصص في صناعة الأجهزة الإلكترونية والتقنية، يقع في المنطقة التنموية داخل المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي.
يقوم المصنع على قطعتي أرض في مبنيين منفصلين، الأول مبنى صناعي مجهز بخطوط إنتاج متكاملة، أما المبنى الثاني فهو مبنى تجاري لتخزين المنتجات المعدّة للتصدير إلى الخارج.
وأشار القنيبي إلى أن اختيار المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي لإنشاء المصنع جاء لأنها تعد من أنشط المناطق الحرة استقطاباً للمستثمرين وتتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث أنها مهيأة لتكون ميناء جوي محوري يسهل التصدير منه إلى الدول المجاورة ومركز للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن إنشاء المصنع يجسّد التزام سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في خدمة الوطن من خلال التطوير التقني المعرفي في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم واستكمالاً لمصانع طلال أبوغزاله للتقنية المتواجدة في الصين ومصر.
وبين قنيبي أن المصنع سيوفر أكثر من 200 فرصة عمل ما بين إداريين ومهنيين وتقنيين بحجم استثمار يفوق 2 مليون دولار، حيث سيتم الإنتاج من خلال ثلاثة خطوط إنتاج منها خطين مختصين بالتجميع وخط خاص بالتغليف وبحجم إنتاج سنوي ضخم ليكون أول مصنع تكنولوجي من نوعه في المملكة يقدم منتجات من تصميم وإنتاج "طلال أبوغزاله للتقنية" بعقول وسواعد أردنية وعربية.
يشار إلى أن منتجات المصنع ستشمل تصميم وتصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت والهواتف المحمولة وأجهزة تقنية أخرى بمُواصفات عالية، تُضاهي مواصفات الأجهزة العالميّة، وبأفضل الأسعار لتكون في متناول الجميع.
لمعرفة المزيد عن شركة طلال أبوغزاله التقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.tagtech.global
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