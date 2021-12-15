متخصصة في خدمة المستثمرين من خلال "الشباك الواحد"

فوجيان، الصين - شارك معهد طلال أبوغزاله- كونفوشيوس ممثلا بالمدير التنفيذي للمعهد ومسؤول العلاقات الصينية في المجموعة الأستاذ مأمون أبو السباع في الدورة الدراسية حول إدارة علاقات المستثمرين وخدمة "بشباك واحد للأردن" والتي استضافها مركز التعاون الاقتصادي الدولي بمقاطعة فوجيان – الصين.

جاء تنظيم هذه الدورة تحت رعاية وزارة التجارة الصينية، رقميا، وبمشاركة أكثر من 30 مشاركا من مختلف القطاعات الأردنية يمثلون وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار والجمارك والمناطق الحرة ومنتدى رجال الأعمال العرب في الصين والغرف التجارية وعددا من رجال الأعمال الأردنيين وبحضور السفير الأردني لدى الصين.

وشارك عدد من أساتذة الجامعات الصينية في مقاطعة فوجيان ورؤساء مجالس التنمية التجارية في المقاطعة ورؤساء المنطقة التجارية الحرة والمناطق التجارية التجريبية وخبراء في المناطق التنموية في مقاطعة فوجيان بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الصينيين في المقاطعة.

وكممثل عن المشاركين الأردنيين في الدورة، قدم الأستاذ مأمون أبو السباع كلمة وجه فيها الشكر للقائمين على الدورة، وأشاد بحسن التنظيم وبجودة المعلومات المقدمة في الدورة.

وبين أبو السباع أن العلاقات الصينية الأردنية نمت وتطورت على مدى أكثر من أربعين عاماً، شاملة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، رغم التباين الكبير بين البلدين في المساحة والقدرات والثقافة واللغة، مشيرا إلى أن الأردن عمل على دعم وتشجيع التجارة والاستثمار والبُنية التحتية بين الجانبين، وتعزيز تبادل الخبرات في الثقافة والتعليم والرعاية الصحية.

وعن علاقة "طلال أبوغزاله العالمية" مع الصين قال أبو السباع "لقد حرصت المجموعة على تعزيز العلاقات العربية الصينية، كما عملت على تعزيز العلاقات الأردنية الصينية أيضا، ولعبت دورا رياديا في تأسيس العديد من البرامج المشتركة مع الصين، منها معهد طلال أبوغزاله كونفوشيوس المتخصص في تعليم اللغة الصينية، ونشر ثقافتها.

ولفت إلى تعاون المجموعة مع السفارة الصينية في الاردن من خلال اعتمادها كمركز وحيد لإصدار تأشيرات السفر للأردنيين إلى الصين منذ عام 2009، عدا عن تأسيس منابر العلم والمعرفة والعديد من المساهمات الرائدة والمناصب الدولية التي تقلدها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله خاصة في الامم المتحدة والمحافل الدولية".

وأشار إلى أن منجزات الدكتور أبوغزاله أهلته ليكون واحدا من عشر شخصيات عربية فازت بجائزة المساهمات البارزة للصداقة الصينية العربية وهي من أهم الجوائز التي تمنح تقديرا لإسهامات الأشخاص في تطوير الصداقة الصينية العربية، وقد تسلم الدكتور أبوغزاله الجائزة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بين شخصيا"

وأضاف الأستاذ أبوالسباع أن المجموعة أنشأت ستة مكاتب لها في الصين في كل من تشنغدو، وشانغهاي وهونج كونج، وقوانغتشو، إضافة إلى مكتبين في بيجين، حيث تقدم من خلالها خدماتها المتعددة لما يزيد على ربع مليون شركة صينية. وتبحث المجموعة حاليا إمكانية إنشاء مكتب تمثيلي لها في مقاطعة فوجيان.

وناقشت الدورة، التي امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، العديد من الموضوعات التي تهم المستثمر الأردني مثل إدارة علاقات المستثمرين وفرص ومخاطر الاستثمار في إطار النظام القانوني الحالي في الصين والتعاون الاستثماري بين مقاطعة فوجيان والأردن، كما ناقشت الدورة سياسة تشجيع الاستثمار وسياسة الإصلاح والانفتاح على الصين ومفهوم ممارسة ترويج الاستثمار وبناء منصة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في منطقة التجارة الحرة.

وخلال الدورة، تم تنظيم زيارات "رقمية" لعدد من المصانع والشركات الصينية في مقاطعة فوجيان.

#بياناتحكومية

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