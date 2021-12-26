بدعوة من تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية

عمان - استضاف تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية مع بعثة تكنولوجيا التربية في جمعية المعلوماتية المهنية اللبنانية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله كضيف شرف في أسبوع المعرفة والتعليم المُقام في إكسبو-دبي.

ووجه الدكتور طلال أبوغزاله رقميا، رسالة توجيهية إلى الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال الشباب المشاركين في بعثة تكنولوجيا التربية في أسبوع المعرفة والتعليم - أكسبو دبي، شدد خلالها على ضرورة التحول من التعليم الحالي الذي وصفه بتعليم الكُتاب إلى التعلم القائم على التكنولوجيا والابتكار والحلول الرقمية.

وأثنى الدكتور أبوغزاله على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في التوجه نحو الابتكار وجذب المشاريع الريادية ورواد الأعمال والشركات الناشئة وتهيئة البيئة الإبداعية ليستطيع الجميع التوجه نحو التعلم القائم على الابتكار لما له من أثار إيجابية تعود على الأفراد والمجتمعات في اّنٍ واحد.

كما أثنى الدكتور أبوغزاله على الدور الذي يقوم به تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية ممثلا برئيسه الدكتور ربيع بعلبكي ودوره في الترويج ونشر ثقافة التكنولوجيا الابتكارية في لبنان والعالم العربي.

حضر اللقاء المستشارة التربوية في مجلس الوزراء اللبناني السيدة هبة نشابة ممثلة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني الاستاذ نجيب ميقاتي، وحضر رئيس البعثة الاستاذ ربيع بعلبكي ومنسقة العلاقات الدولية في البعثة الاستاذة نورا المرعبي، بالإضافة إلى مجموعة من القادة التربويين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها، نقلت السيدة هبة شبانة رسالة شفوية من الرئيس ميقاتي لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله قائلة: " أبلغك تحيات السيد نجيب ميقاتي، ومحبته الكبيرة لشخصك ودعمك للشباب والرياديين والتشجيع على الابتكار، وإنه بانتظار ترتيب زيارة مع سعادتكم لفتح آفاق تعاون مشتركة يقودها من يخافون على مصالح الأوطان وينشرون الإيجابية أينما حلّوا".

وعبر الدكتور ربيع بعلبكي عن سعادته بمشاركة أبوغزاله في أسبوع المعرفة والتعلم في اكسبو دبي بصفته أنموذجا يحتذى به لدى الشباب الراغب في الابتكار والتعلم، مشيدا بالدور الريادي والمؤثر الذي يقوم به الدكتور أبوغزاله في استشراف الحاضر والمستقبل، ومبينا أن الشراكة والتعاون مع مجموعته ستعزز الابتكار والتربية في المنطقة العربية وخاصة من خلال التشبيك مع المجتمع المدني المتخصص.

أما البروفيسور نديم منصوري منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان ومدير عام جمعية سند في لبنان فقد أكد على ضرورة التعاون مع الجامعة اللبنانية لدعم الابتكار وإيجاد فرص للتعاون وتطوير المعرفة ودعم ريادة الشباب.

يشار إلى أن تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية (MENA EDTECH ALLIANCE) تم الإعلان عن إطلاقه خلال افتتاح فعاليات أسبوع المعرفة والتعليم من إكسبو –دبي، ليكون أحد أدوات تنفيذ خطة لبنان التربوية التي تقوم بصورة أساسية على تحديث النظام التربوي بما يتناسب مع العصر، عبر إدخال التكنولوجيا في المراحل التربوية جميعها.

#بياناتحكومية

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