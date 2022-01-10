عمان - وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" اتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين للتعاون في مجال الخدمات الاستشارية من خلال شركة أبوغزاله شركاه للاستشارات.

تهدف الاتفاقية إلى استفادة النقابة من خبرات المجموعة في مراجعة وتقييم الهيكل التنظيمي وبطاقات الأوصاف الوظيفية وسلم الرواتب للعاملين فيها.

وقع الاتفاقية رئيس ومؤسس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ونائب نقيب المهندسين الاردنيين المهندس فوزي مسعد، بحضور أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وممثلين عن الجانبين.

وقد أكد الدكتور أبوغزاله اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة من سنين مع النقابة، في العديد من المجالات.

وأشاد بالكفاءات والخبرات التي تضمها النقابة من المهندسين "بناة الوطن الحقيقيين". وقال "إن النقابة حافظت على سمعتها وولائها للوطن، مشيرا إلى أن هناك توافقا روحيا بين المؤسستين، وان المجموعة تسعى لخدمة النقابة.

من جانبه أكد المهندس مسعد عمق العلاقات الطويلة التي تربط نقابة المهندسين بمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية"، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون تسعى لتبادل الخدمات الاستشارية والاستفادة من خبرات الشركة الدولية في مجال ادارة الموارد البشرية، حيث أن المجموعة تقوم بأعمال التدقيق الخارجي للنقابة منذ أكثر من خمس سنوات وهي على إطلاع كامل على أعمال النقابة والهياكل التنظيمية، كما أنها الأقدر على تقييم احتياجاتها وتقديم الاستشارات وتقييم الهياكل التنظيمية التي سبق وأن أعدتها النقابة.

وبين المهندس مسعد إن التفكير في إعداد هيكلة للنقابة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في اعداد المهندسين ونتيجة الحاجة إلى تطوير الهيكل الإداري في النقابة ليلبي احتياجات المهندسين والمسؤوليات الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة وتداخل العمل بين الدوائر المختلفة.

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