PHOTO
عمّان - وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" مع رئاسة البرلمان العربي، مذكرة تفاهم تخصّ رقمنة العمل البرلماني في الدول العربية، وتفعيل التعاون في مجالات عمل مشتركة ذات صلة بالعمل البرلماني.
وقد تم ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لوفد من البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي في مقر المجموعة.
وفي كلمته الترحيبية قال الدكتور أبوغزاله: "ستسهم أبوغزاله العالمية في تنفيذ برامج مشتركة، في قطاعات التّحوّل الرّقميّ، والابتكار، وتسخّر خبراتها التقنية؛ لتطوير أدوات العمل البرلماني".
وخلال الاجتماع تم التداول بشأن إطار رؤية مشتركة بين "أبوغزاله للتقنية" و"البرلمان العربي"، لما يعزّز آليات الاستثمار في أدوات الابتكار عمومًا، والابتكار الرقمي على وجه الخصوص.
وذكر الدكتور أبوغزاله أن "علينا تعزيز الاتفاقية لدعم العمل العربي المشترك؛ من خلال تطويع إمكانيات وسائل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات؛ لخدمة مستقبل الديمقراطية، في البلاد العربية".
وأضاف أن العمل البرلماني العربي المشترك يتطلب تبنّي مشاريع مشتركة؛ لدعم رقمنة العمل البرلماني، في كافة المجالس التشريعية، والهيئات البرلمانية، والمجالس الوطنية، وغيرها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات المعرفة.
ومن الجدير ذكره أن الوفد المرافق لرئيس البرلمان العربي معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شمل كل من: معالي الدكتور حسن المدحاني، ومعالي السيد محمد اليماحي، نائبا رئيس البرلمان العربي، ومعالي السيد ممدوح الصالح، ومعالي السيدة إحسان بركات، عضوا البرلمان العربي، وسعادة الدكتور أشرف عبد العزيز، المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.