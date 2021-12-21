عمّان - وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" مع رئاسة البرلمان العربي، مذكرة تفاهم تخصّ رقمنة العمل البرلماني في الدول العربية، وتفعيل التعاون في مجالات عمل مشتركة ذات صلة بالعمل البرلماني.

وقد تم ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لوفد من البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي في مقر المجموعة.

وفي كلمته الترحيبية قال الدكتور أبوغزاله: "ستسهم أبوغزاله العالمية في تنفيذ برامج مشتركة، في قطاعات التّحوّل الرّقميّ، والابتكار، وتسخّر خبراتها التقنية؛ لتطوير أدوات العمل البرلماني".

وخلال الاجتماع تم التداول بشأن إطار رؤية مشتركة بين "أبوغزاله للتقنية" و"البرلمان العربي"، لما يعزّز آليات الاستثمار في أدوات الابتكار عمومًا، والابتكار الرقمي على وجه الخصوص.

وذكر الدكتور أبوغزاله أن "علينا تعزيز الاتفاقية لدعم العمل العربي المشترك؛ من خلال تطويع إمكانيات وسائل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات؛ لخدمة مستقبل الديمقراطية، في البلاد العربية".

وأضاف أن العمل البرلماني العربي المشترك يتطلب تبنّي مشاريع مشتركة؛ لدعم رقمنة العمل البرلماني، في كافة المجالس التشريعية، والهيئات البرلمانية، والمجالس الوطنية، وغيرها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات المعرفة.

ومن الجدير ذكره أن الوفد المرافق لرئيس البرلمان العربي معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شمل كل من: معالي الدكتور حسن المدحاني، ومعالي السيد محمد اليماحي، نائبا رئيس البرلمان العربي، ومعالي السيد ممدوح الصالح، ومعالي السيدة إحسان بركات، عضوا البرلمان العربي، وسعادة الدكتور أشرف عبد العزيز، المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

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