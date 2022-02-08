عمان - وقعت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية (TAG.Global) اتفاقية تعاون مع مجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي لتعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال برامج "مواطنة الذكاء الاصطناعي" عبر منصة .AIQOM

تعد هذه البرامج جزءاً من جهود متضافرة لزيادة الوعي حول الذكاء الاصطناعي، وتحسين فهم تأثيره على الوظائف والاقتصادات، وتمكين الأفراد والمؤسسات ليصبحوا مواطنين فاعلين ومسؤولين في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالمعرفة اللازمة لتأمين أماكنهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ الجديد.

تم توقيع الاتفاقية افتراضياً من قبل كل من سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجلس إدارة شركة طلال أبوغزاله العالمية، والسيد سامر عبيدات الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي.

تحدد الاتفاقية إطار عمل للتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية" كشريك استراتيجي للترويج لبرامج "مواطنة الذكاء الاصطناعي" المعتمدة من جامعة روتشستر الأمريكية ومعهد ستاليون للذكاء الاصطناعي والتي سيتم تقديمها عبر أكاديمية AIQOM للذكاء الاصطناعي.

وتم اعتماد مراكز "طلال أبوغزاله العالمية" كمراكز معتمدة للحصول على هذه الشهادات في المملكة الأردنية الهاشمية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتباراً من شباط/ فبراير 2022.

سيتمكن الطلاب ورجال الأعمال وأصحاب المناصب القيادية والمطورون والمهنيون في مختلف القطاعات من الحصول على شهادات معتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي في تخصصاتهم باعتماد ثلاثي من قبل "طلال أبوغزاله العالمية" وجامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا ومعهد ستاليون للذكاء الاصطناعي، بحيث سيتم عقد هذه البرامج والامتحانات الخاصة بها عن طريق المقرات المعتمدة لدى "أبوغزاله العالمية".

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