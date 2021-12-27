PHOTO
عمان – أطلقت دائرة حلول البرامج التعليمية في "طلال أبوغزاله العالمية" منصة تعلّم اللغة العربية (courses.arabicfluency.com)، والتي تندرج تحت خدمات برنامج الطلاقة في اللغة العربية.
يضم برنامج "الطلاقة" الذي أطلقته المجموعة سابقا، كتب تعلم اللغة العربية واختبارات الطلاقة وتحديد المستوى في اللغة العربية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للناطقين بالعربية وغير الناطقين بها وجاهيا و"أونلاين".
تقدم المنصة الإلكترونية دورات تعلّم اللغة العربية من خلال فيديوهات مصورة وتسجيلات صوتية وتمارين تفاعلية، كما توفر ترجمة الفيديوهات التعليمية باللغة الإنجليزية. وسيتم لاحقا تعزيزها بعدة لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية والصينية والهندية والروسية وغيرها من اللغات.
وقال المدير التنفيذي لدائرة حلول البرامج التعليمية الأستاذ ماهر أبو زر أن هذه المنصة تتيح الفرصة للراغبين بتعلّم اللغة العربية بكل سهولة ويسر، حيث أنها متاحة عالميا من أي مكان، وتمكن المتدربين من الدراسة بأي وقت.
وأشار إلى أن "أبوغزاله العالمية" عملت على تطوير البرنامج من خلال خبراء مهنيين وأكاديميين وتربويين متخصصين في اللغة العربية وتقنية المعلومات والتصميم في دائرتي حلول البرامج التعليمية والمواقع الإلكترونية في المجموعة.
يشار إلى أن تصميم برنامج الطلاقة في اللغة العربية يأتي إسهامًا من "طلال أبوغزاله العالمية" في نشر اللغة العربية وثقافتها، وتعزيزًا لقيمتها عالميًا، ولضمان توحيد قياس المستوى اللغوي للناطقين وغير الناطقين بها وفق أسس معيارية محددة.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.