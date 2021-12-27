عمان – أطلقت دائرة حلول البرامج التعليمية في "طلال أبوغزاله العالمية" منصة تعلّم اللغة العربية (courses.arabicfluency.com)، والتي تندرج تحت خدمات برنامج الطلاقة في اللغة العربية.

يضم برنامج "الطلاقة" الذي أطلقته المجموعة سابقا، كتب تعلم اللغة العربية واختبارات الطلاقة وتحديد المستوى في اللغة العربية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للناطقين بالعربية وغير الناطقين بها وجاهيا و"أونلاين".

تقدم المنصة الإلكترونية دورات تعلّم اللغة العربية من خلال فيديوهات مصورة وتسجيلات صوتية وتمارين تفاعلية، كما توفر ترجمة الفيديوهات التعليمية باللغة الإنجليزية. وسيتم لاحقا تعزيزها بعدة لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية والصينية والهندية والروسية وغيرها من اللغات.

وقال المدير التنفيذي لدائرة حلول البرامج التعليمية الأستاذ ماهر أبو زر أن هذه المنصة تتيح الفرصة للراغبين بتعلّم اللغة العربية بكل سهولة ويسر، حيث أنها متاحة عالميا من أي مكان، وتمكن المتدربين من الدراسة بأي وقت.

وأشار إلى أن "أبوغزاله العالمية" عملت على تطوير البرنامج من خلال خبراء مهنيين وأكاديميين وتربويين متخصصين في اللغة العربية وتقنية المعلومات والتصميم في دائرتي حلول البرامج التعليمية والمواقع الإلكترونية في المجموعة.

يشار إلى أن تصميم برنامج الطلاقة في اللغة العربية يأتي إسهامًا من "طلال أبوغزاله العالمية" في نشر اللغة العربية وثقافتها، وتعزيزًا لقيمتها عالميًا، ولضمان توحيد قياس المستوى اللغوي للناطقين وغير الناطقين بها وفق أسس معيارية محددة.

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- انتهى -

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