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عمّان – شاركت "طلال أبوغزاله العالمية" في الاجتماع الرباعي الذي عقد في مقر مجلس الأمة، بحضور ممثلين عن مجلس الأمة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبرلمان العربي، بهدف بحث سبل دعم أنشطة البرلمان العربي المنوي عقدها في الأردن خلال العام 2022.
وحضر الاجتماع ممثلا عن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، مسؤول الشؤون العربية والمنظمات الإقليمية في "طلال أبوغزاله العالمية" الدكتور سامي كريشان، كما حضر رئيس البرلمان العربي معالي السيد عادل عبد الرحمن العسومي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن معالي الدكتور أحمد الهناندة، ورئيس المجموعة البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي عضو مجلس النواب الأردني سعادة السيد خالد أبو حسان.
واتفق المجتمعون على دعم أنشطة البرلمان العربي المنوي عقدها في الأردن، بالتعاون مع مجلس النواب الأردني، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالشراكة مع "طلال أبوغزاله العالمية".
وسيتم التعاون من أجل "رقمنة العمل البرلماني في الدول العربية"، وفي مجالات العمل والحوار العربي المشترك، من خلال "طلال أبوغزاله العالمية"، وذلك وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين "أبوغزاله العالمية" والبرلمان العربي، حيث ستسهم "أبوغزاله العالمية" في تنفيذ برامج مشتركة، في قطاعات التّحوّل الرّقميّ، والابتكار، وتسخّر خبراتها التقنية؛ لتطوير أدوات العمل البرلماني.
يشار إلى أن البرلمان العربي اختار الأردن لتتولى رئاسة المجموعة البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال جلسته العامة تحت قبة مجلس الأمة الأردني مؤخرا.
#بياناتحكومية
-انتهى-
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