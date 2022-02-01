القاهرة – شاركت "طلال أبوغزاله العالمية" في الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية بدعوة من الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي)، وبحضور ممثلين من الدول العربية والجهات المعنية بمحو الأمية وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لمحو الأمية وعدد من رؤساء الجامعات.

وبينت الأستاذة سمر اللباد – نائب رئيس مجلس إدارة "طلال أبوغزاله العالمية" في كلمتها في الاحتفالية بأن المجموعة ممثلة برئيسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لطالما أولت اهتماما كبيرا منذ تأسيسها قبل ما يزيد على 50 عاما في التعليم وبناء القدرات. وأكدت اعتزاز المجموعة بالعمل ضمن فريق اللجنة التنسيقية العليا لمحو الأمية 2015-2024 المنبثقة عن الجامعة العربية كممثل عن القطاع الخاص.

وأضافت الأستاذة اللباد أنه ومنذ تحديد محاور العقد العربي، قامت "طلال أبوغزاله العالمية" بتقديم برنامجين لخدمة محوري الأمية الأبجدية الأمية الرقمية، وهما برنامج طلاقة للغة العربية وبرنامج طلال أبوغزاله للمهارات الأساسية لاستخدام الكمبيوتر والإنترنت.

وأكدت على ضرورة وجود برامج معتمده بناء على معايير اعتماد تضعها لجنة التنسيق لخدمة وتحقيق أهداف العقد العربي لمحو الأمية.

وسلطت الأستاذة اللباد الضوء على محور الأمية الرقمية حيث باتت الضرورة ملحة لإيجاد حلول وبرامج في الثورة الصناعية الرابعة، خاصة بعد ما أفرزته جائحة كورونا من استخدامات هامة للتكنولوجيا في مناحي مختلفة سواء بالتعليم أو الصحة أو الغذاء وأمور عديدة أخرى، مما يشير إلى ضرورة أخذ المعرفة الرقمية بعين الاعتبار لمحو الأمية بأنواعها للوصول إلى مجتمع معرفة متكامل.

وقامت "طلال أبوغزاله العالمية" بتطوير الموقع الإلكتروني للعقد العربي لمحو الأمية (lasliteracydecade.com)، وستستمر المجموعة باستضافة وإدارة وتحديث المحتوى الخاص بالموقع حتى بعد العام ???? لما لهذا المشروع من أهمية بالغة، ولكون الموقع يشكل مرجعا هاما لجميع الدول العربية لأعمال العقد العربي وإنجازات الدول وجهودها لمحو الأمية بأنواعها، ليبقى قاعدة بيانات هامة تستفيد الدول العربية من تجارب بعضها الناجحة.

وقد منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شهادة تقدير للمجموعة، تسلمها الأستاذ صلاح أبوعصبة -رئيس مجلس المديرين في المجموعة تقديرا للجهود المبذولة لخدمة أهداف العقد العربي لمحو الأمية.

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