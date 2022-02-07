بالشراكة مع شبكة أتاريوس..

شراكة هي الأولى من نوعها مع مؤسسة متخصصة في تقنيات التشفير والبلوك تشين، مقرها أبوظبي، تهدف إلى دعم قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة

تشكل الألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين أحد أسرع القطاعات نمواً في صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار

تتعاون أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية مع شبكة أتاريوس من أجل تزويد مطوّري الألعاب بالإمكانات والأدوات اللازمة لتمكينهم من ترميز الأصول الرقمية في الألعاب الإلكترونية، مما سيتيح للاعبين تحقيق أرباح من خلال التداول عبر الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال داخل الألعاب الرياضية الإلكترونية

توفر أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية محفظة متطورة من الحلول لمطوّري الألعاب المدعومة بتقنية البلوك تشين

أبوظبي – أعلنت أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة المعنية بدفع عجلة نمو قطاع الألعاب الإلكترونية متسارع النمو في إمارة أبوظبي، إبرام شراكة مع شبكة أتاريوس، الشركة المحلية المتخصصة في تقنيات التشفير والبلوك تشين، والتي بموجبها سيتم دعم مطوّري الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي بمحفظة واسعة من حلول البلوك تشين، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة. وتسعى شبكة أتاريوس، انطلاقاً من تركيزها على تطوير ألعاب إلكترونية مدعومة بتقنية البلوك تشين، إلى إرساء أسس منظومة متكاملة لتداول الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال وبما يخدم صناعة الألعاب الإلكترونية والفنانين الرقميين.

وتتمثّل رؤية أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تسعى إلى توحيد العمل والجهود في الإمارة لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة قطاع الألعاب الإلكترونية العالمي، وذلك من خلال تزويد شركات الألعاب الإلكترونية في العاصمة الإماراتية بكافة الأدوات والمقومات اللازمة لتحقيق الازدهار والنمو. وانطلاقاً من هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم توظيف خبرات "شبكة أتاريوس" ومعرفتها الواسعة في مجال تقنية البلوك تشين والتشفير للارتقاء بمستوى إمكانات المنظومة المادية والرقمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في إمارة أبوظبي.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة، إذ ستضيف قيمة كبيرة إلى قطاع شركات الألعاب واللاعبين في جميع أنحاء العالم، من خلال تحقيق التكامل والاندماج بين منصّات البلوك تشين والأصول الإلكترونية والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبموجب هذه الشراكة، ستساعد "شبكة أتاريوس" شركات تطوير الألعاب الإلكترونية في أبوظبي من أجل تصميم ألعابها بالاعتماد على تقنية البلوك تشين وكذلك تطوير رموز رقمية في الألعاب الإلكترونية وغيرها من الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، كما ستوفر منصّة داعمة للمطورين لإطلاق مشاريع ألعابهم الإلكترونية ومن ثمّ إدارة منظومة مدعومة بتقنية البلوك تشين. وبالنسبة للاعبين، فإن دعم الألعاب بتقنية البلوك تشين سيتيح للاعبين خيارات "اللعب مقابل الربح" – بمعنى تحويل مشاركتهم في الألعاب الإلكترونية إلى مبالغ مالية عبر محفظة من الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال أو إنجاز قائمة أهداف اللعبة وفي المقابل الحصول على عملات أو موارد رقمية في الألعاب الإلكترونية.

وفي هذه المناسبة، قال جيمس هارت، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: "تأتي الألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين والتي تُدر أرباحاً للاعبين في طليعة التوجهات السائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ نجحت هذه الفئة في جذب استثمارات كبيرة في جميع أنحاء العالم. ولأن أبوظبي وجهة عالمية بارزة لشركات الألعاب الإلكترونية باختلاف أحجامها، فإننا فخورون بما نقدمه من منظومة متكاملة تتيح للشركات المتخصصة في تطوير الألعاب وطرحها في الأسواق للاستفادة من الإمكانات التقليدية والمبتكرة في هذه الصناعة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شبكة أتاريوس لتعزيز الترابط بين شركات الألعاب الإلكترونية وتقنيات البلوك تشين المتطوّرة".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال حسين العميرة، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى "شبكة أتاريوس": "يشكل تعاوننا مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية محطة هامة ضمن مسيرتنا نحو دعم هذا القطاع، إذ سنتيح للكوادر والاستوديوهات المحلية فرصة الاستفادة من خبراتنا ومعرفتنا الواسعة في تكنولوجيا البلوك تشين، مما سينعكس إيجابياً على نجاح مشاريعهم بالاعتماد على تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال والعملات المشفّرة. وإننا بذلك سنضطلع بدور محوري في قيادة المرحلة القادمة من نمو هذا القطاع الواعد، من خلال رفع توعية الشركات المتخصصة في الألعاب حول أهمية اعتماد تقنية البلوك تشين والرموز الرقمية NFTs وما ستحققه من مكاسب ضمن منظومة ألعابها".

وعملاً على تذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام نمو هذا القطاع الواعد، ستقدم أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية محفظة من الحلول المخصصة لشركات الألعاب التي تتطلع إلى الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا البلوك تشين ودمجها في ألعابها.

ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية هي مبادرة تشاركية تجمع تحت مظلتها قطاع الألعاب في أبوظبي، مما يسمح بتضافر الجهود في سبيل تنمية هذا القطاع ذو الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ويشارك في دعم هذه المبادرة كل من twofour54 و"يونيتي تكنولوجيز" و"فلاش إنترنينمنت" ورابطة المحترفين الإماراتية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وهيئة المنطقة الإعلامية وشبكة أتاريوس.

#بياناتحكومية

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حول شبكة أتاريوس

تقدم شبكة أتاريوس، المنصّة المبتكرة التي توفر خدمات لا مركزية داعمة لمطوّري الألعاب الإلكترونية واللاعبين المشاركين، مفاهيم جديدة ومبتكرة في حلول "اللعب مقابل الربح" و"الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال". إذ توفر هذه المنصّة لمطوّري الألعاب والرياضات الإلكترونية الإمكانات والأدوات اللازمة لتمكينهم من ترميز الأصول الرقمية في الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك تقنية البلوك تشين ومنظومة دفع موحدة وحلول التمويل اللامركزية والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال. وتوفر هذه الميزات والخدمات الجديدة للاعبين والأطراف الداعمة الفرصة لتحقيق الأرباح النقدية.

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أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية

مبادرة تشاركية جديدة تسعى إلى توحيد العمل والجهود في الإمارة لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ويتمثل دورها في تسهيل ودعم وتمكين إقامة صناعة أساسية لمستقبل قطاع الإعلام والترفيه بأبوظبي.

تعمل أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية على توفير منظومة متكاملة لدعم الجيل القادم من مطوري الألعاب الإلكترونية واللاعبين والمستهلكين والشركات على حد سواء، من خلال تعزيز بيئة النمو والمعرفة.

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