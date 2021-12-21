يستقطب ما يزيد عن 2,500 زائر إضافي إلى العاصمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استضافة العاصمة الإماراتية للمرة الأولى "الملتقى العالمي" السنوي لشركة صناعة مستحضرات التجميل والمنتجات الصحية الأمريكية "فوريفر ليفينج" خلال عام 2022.

ويستقطب هذا الحدث ما يزيد عن 2,500 زائر إضافي إلى الإمارة، وذلك بالتعاون مع المغامرات العربية للمؤتمرات والحوافز والفعاليات التابعة لمجموعة الإمارات، والتي تعتبر إحدى شركات إدارة الوجهات الرائدة.

وتنظم "فوريفر ليفينج"، المتخصصة في إنتاج وتوزيع مستحضرات التجميل ومنتجات الصحة والعافية والمكملات الغذائية، "الملتقى العالمي" السنوي في وجهة سياحية مختلفة كل عام. وتتضمن الدورة المقبلة المقرر إقامتها في أبوظبي برنامجاً من لقاءات المبيعات والأنشطة التفاعلية بالتزامن مع استكشاف التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في العاصمة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "نترقب الترحيب بالمشاركين في هذا الحدث الدولي المرموق. وعقب عام كامل من الاستعدادات لاستئناف فعاليات سياحة الأعمال الحية في أجواء تضمن صحة وسلامة الجميع، سعداء بأن أبوظبي تحتضن جدولاً حافلاً من الاجتماعات وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2022. ويحظى آلاف الزوار المشاركين في "الملتقى العالمي" لشركة "فوريفر ليفينج" بفرصة الاستمتاع بعروضنا السياحية والترفيهية والثقافية. ونتطلع إلى منحهم باقة من التجارب التي لا تُنسى بالتعاون مع شركائنا في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة وشركة المغامرات العربية".

ويندرج "الملتقى العالمي" ضمن الفعاليات السنوية التي تكرم خلالها شركة "فوريفر ليفينج" الآلاف من موزعي منتجاتها من مختلف أرجاء العالم على إنجازاتهم.

بدوره، قال نيكولاس وودوارد شو، نائب الرئيس للفعاليات العالمية في شركة "فوريفر ليفينج برودكتس إنترناشونال": "يسرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، والمغامرات العربية للمؤتمرات والحوافز والفعاليات لتنظيم فعاليات "الملتقى العالمي" لشركتنا للمرة الأولى في أبوظبي، الوجهة السياحية المتميزة. ونستضيف 2,500 من فرقنا وشركائنا مما يزيد عن 100 دولة لاكتشاف تجربة لا نظير لها في العاصمة الإماراتية. وبينما يشكل تنظيم تجارب متنوعة على مدار أيام الملتقى، من جولات المعالم السياحية والطبيعية وفعاليات التواصل والحفلات واللقاءات والدورات التدريبية والأنشطة الترفيهية، تحدياً كبيراً بحد ذاته، نثق بقدرتنا على تحقيق الكثير من طموحاتنا خلال دورة 2022 بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، والمغامرات العربية".

من جانبها، قالت جوستين توماس، مدير عام المغامرات العربية: "نتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض و"فوريفر ليفينج" لإقامة أرقى الفعاليات السنوية لشركة منتجات التجميل والصحة العالمية في أبوظبي. ونهدف، بجهود فريقنا من المتخصصين في تنظيم الفعاليات وخبراتنا العريقة، إلى استثمار الإنجازات التي حققناها في "الملتقى العالمي 2017". ومع استضافة الحدث في أبوظبي، تبدو الآفاق واعدة لتسليط المزيد من الضوء على التجارب والجولات والعروض السياحية الرائعة في الإمارات، وتقديمها للمشاركين في الملتقى من خبراء مستحضرات التجميل والصحة. ونوفر مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة خلال أيام "الملتقى العالمي"، والتي تتيح المجال أمام الزوار للاستمتاع بتجارب حية فريدة في العاصمة".

يذكر أن أبوظبي تنظم جدولاً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضية وأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2022، والتي يتوقع استقطابها ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

-انتهى-

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمحة حول المغامرات العربية:

تعد "المغامرات العربية"، ومقرها الرئيسي في دبي ولديها مكاتب في منطقة الخليج وفي جميع أنحاء العالم، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الوجهات والفعاليات، وهي تابعة لمجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا. كما يعد قسم سفر الاجتماعات والحوافز والمناسبات MICE في "المغامرات العربية" رائداً في تنظيم واستضافة أحداث ذات مستوى عالمي وتجارب ديناميكية. وتمتلك "المغامرات العربية" أكبر بنية تحتية للعمليات في المنطقة والخبرة والتأثير والقدرة على تنظيم أي حدث، بغض النظر عن الحجم أو المتطلبات. وتحظى الشركة بسمعة عالمية في مجال عملها، بالإضافة إلى سجلها الناصع فيما يتعلق بالسلامة والإبداع وكرم الضيافة العربية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الدقاق

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

971507037115+

Mohammed.daqqaq@bcw-global.com

أو

عفاف الشرقاوي

شركة أصداء بي سي دبليو للعلاقات العامة

+971505027375

afaf.elsharkawy@bcw-global.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021