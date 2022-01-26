دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت آيميديس، وهي منصة لتقديم الرعاية الصحية عبر الإنترنت وتعتمد تقنيّة البلوكتشين والذّكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية ولها مكاتب في هولندا والفلبين، مدينة الرعاية الصحيّة في عالم الميتافيرس، وتسمى أيضًا "مدينة آيميديس الصحيّة"، وذلك في مؤتمر ومعرض الصحة العربيّ 2022 الذي يقام في دبي، الإمارات العربيّة المتحدة بين 24 و27 من شهر كانون الثاني في العام 2022.

كانت منصة الرعاية الصحيّة آيميديس القائمة على تقنية البلوكتشين واحدة من أولى الشركات التي أطلقت أول سوق خاصة لتداول الأصول غير القابلة للاستبدال في مجال البيانات العلمية والطبية بين المؤسسات في العام 2021. منصة آيميديس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين تعرض آخر ابتكاراتها وهي مدينة آيميديس الصحيّة، التي تعتزم أن تكون أكبر مستشفى ومساحة للرعاية الصحيّة في عالم الميتافيرس. وسيدمج هذا النظام، العالم الواقعي والافتراضي وسيتيح تجربة أفضل للمرضى والطاقم الطبي على حدٍ سواء.

وستسمح مدينة آيميديس الصحيّة للمستخدمين بالتواصل والتفاعل وإعادة التأهيل وتوفير العلاج عبر الزمان والمكان بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل.

وفي هذا الخصوص، قام الإتحاد العالمي لإعادة التأهيل العصبيّ (The World Federation for Neuro Rehabilitation) بالإضافة إلى ثلاث مستشفيات جامعيّة ومستشفى ألماني مرموق بحجز أماكنهم في مدينة الرعايّة الصحيّة على الميتافيرس، وسينضم المزيد من هذه الكيانات خلال وقتٍ قريب. الدخول إلى آيميديس ميتا?يرس، يعني أن هذه المؤسسات ستبدأ في الاحتفاظ بكمية مناسبة من ممثلات آيميديس الرقميّة (AIMX)، مما يجعلها أول الأصول الرقميّة الخاصة بالرعاية الصحيّة، وبالتالي أصول ستتعامل بها مؤسسات الرعاية الصحيّة. وستُعتَمد مدينة آيميديس للرعاية الصحيّة على الميتافيرس كبوابة افتراضيّة للمستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة والجامعات وشركات التأمين والكيانات الأخرى ذات الصلة بالرعاية الصحيّة.

ويوضح مدير العمليات والشريك المؤسس لآيميديس، الدكتور بن الإدريسي، قائلًا: "سيكون لشركائنا الخيار بشراء أو تأجير مساحات في مدينة الرعاية الصحيّة على الميتافيرس. وبالتعاون مع سلسلة من أهم المستشفيات والمستشفيات الجامعية وغيرها، سنبدأ عصرًا جديدًا في قطاع الرعايّة الصحية والبيانات الطبيّة، حيث سنتمكن من خدمة المزيد من المرضى بشكل أفضل وبطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت."

إضافةً إلى ذلك، ستشمل المدينة الصحية الخاصة بآيميديس، أول متحف للفنون العلمية والطبية الإفتراضية. وعقدت آيميديس شراكةً مع الفنان الألماني كريستيان سولاكوف لإصدار أصول غير قابلة للاستبدال (NFTs) تمثل قطع طبية وأعمال فنية تمثل برنامج الذكاء الاصطناعي لتُعرض في المتحف. ويوضح الرئيس التّنفيذي ومؤسس آيميديس، دكتور مايكل كالداش، قائلًا: "سنعمل مع الفنان سولاكوف لإطلاق ثلاثة إصدارات محدودة من "آفا-Ava"، مساعدة آيميديس الافتراضية أو برنامج آيميديس للذكاء الاصطناعي، وهي تتيح إمكانية الاستفادة القصوى للمرضى والأطباء والمستخدمين من تطبيقات ومزايا ومساحات مدينة آيميديس الصحية. "آفا-Ava" ستضفي بصمة خاصة وعامل مساعد لسد الفجوة ما بين العالم الواقعي والميتافيرس في مجال الرعاية الصحية الإفتراضية."

سيقوم الفنان سولاكوف بتصميم أصول غير قابلة للاستبدال تمثل " آيميديس الطبي للفنون" ليتم عرضها في "متحف آيميديس الإفتراضي" في المدينة الصحية على الميتافيرس.

أخيرًا، ستعرض آيميديس النظام المعلوماتي الخاص بـ "مستشفى آيميديس الإفتراضي". والمستشفى الإفتراضي يجري ويدير الإجراءات السريرية والتشغيلية، يقلص الحوكمة بأعلى معايير الإمتثال ليوفر للمستخدم تجربة مبسّطة وفعالة. يتابع المستشفى الإفتراضي مع المستخدمين تجاربهم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع (7/24) لضمان الأمان، الجهوزية والخدمة.

سيصبح الممثل الرقمي AIMX الوسيلة الأساسية للتسوية والمدفوعات داخل النظام الذي سيقوم بتشغيله من الداخل. وسيصبح حاملو الممثل الرقمي AIMX أوائل المستثمرين والرواد والقادة للمسار الجديد في مجال الرعاية الصحية. وسيحمل كل من الاتحاد العالمي لإعادة التأهيل العصبي، المستشفى الألماني وأحد المستشفيات الجامعية كميات كبيرة من الممثلات الرقمية AIMX كجزء لا يتجزّأ من تمثيلهم داخل مدينة آيميديس الصحية على الميتافيرس.

#بياناتشركات

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حول آيميديس-Aimedis:

مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب في هولندا والفلبين، آيميديس هي أول سوق خاصة لتداول الأصول غير القابلة للاستبدال في مجال البيانات العلمية والطبية بين المؤسسات، معتمدة على نظامٍ طبي يعمل بكامل طاقته ضمن مجموعة واسعة من تطبيقات الصحة الإلكترونية كمستشفى آيميديس الافتراضي ومركز إعادة التأهيل. تساهم تقنية البلوكتشين في توفير مصداقية للمعلومات وعامل ثقة في تبادل البيانات. توفّر آيميديس خدماتها بلغاتٍ متعددة وتقدّمها في جميع أنحاء العالم وتعمل مع مسرع الشركات TDEFI.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://aimedis.io/

حول UNLOCK Communications:

آنلوك للعلاقات العامة، هي أول وكالة للعلاقات العامة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متخصصة بتقنيات البلوكتشين والمنتجات الناتجة عنها. آنلوك للعلاقات العامة، هي منتج شقيق لمنصة آنلوك الصحافية المتخصصة في متابعة أخبار وتقديم تحليلات حول تقنيات البلوكتشين، وهي المنصة الأولى والوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال.

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