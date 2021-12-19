ماسيميليانو روسي يتولى منصب نائب الرئيس الإقليمي لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تعيين ميكيلي مونتيكيو مديراً إقليمياً جديداً لشركة آيسر الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آيسر العالمية عن تعيين ماسيميليانو روسي نائباً للرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب منصبه الحالي كرئيس لوحدة أعمال المنتجات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما عينت آيسر أيضاً ميكيلي مونتيكيو بمنصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022 بعد قرار بول كولينز بالتقاعد بعد 7 سنوات من النجاح في قيادة أعمال آيسر الشرق الأوسط وأفريقيا.

وركزت آيسر بشكل كبير تحت قيادة بول على تعزيز عملياتها في المنطقة واتخذت تدابير مختلفة لتطوير أعمالها محلياً. وتعكس التغييرات في موظفي الإدارة العليا استمرار الالتزام الثابت للشركة بدعم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويشغل روسي منصب رئيس وحدة أعمال المنتجات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2017، حيث يعمل مع آيسر منذ عام 2007 بعد أن بدأ مع الشركة في مجال تطوير المنتجات. وخلال ما يقرب من 15 عاماً قضاها مع شركة آيسر، عمل روسي في مناصب قيادية مختلفة. وانضم إلى وحدة أعمال المنتجات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عام 2013 وكان له دور فعال في بناء عمليات فعالة للعلامة التجارية. وبصفته نائباً للرئيس الإقليمي، سيقدم روسي رؤيته وخبرته الاستراتيجية التي لا تقدر بثمن لتعزيز مكانة آيسر كشركة رائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة.

وسينتقل ميكيلي مونتيكيو ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى دبي لتولي منصبه الجديد، حيث عمل سابقاً كمدير أول للحواسيب الاستهلاكية وحواسيب الألعاب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وستلعب خبرته الواسعة في مجال تطوير المنتجات والعمليات الشاملة دوراً رئيسياً في إطار سعي الشركة لتحقيق أهدافها.

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لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وسواءً من التقنيات الخدمية وإنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، يُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم عن 7 آلاف شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com.

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