سوف يؤدي هذا التعاون المتعدد السنوات إلى تسريع استراتيجية "eSIM" الخاصة بـ"آيديميا" وتمكين الشركتين من توفير عروض اتصال جديدة مبنية على خبرة "آيديميا" الطويلة الأجل وسحابة "مايكروسوفت".

دخلت "آيديميا"، الرائدة عالمياً في مجال الهوية المعززة، في شراكة تعاون عالمي مع "مايكروسوفت" بهدف توفير الجيل المقبل من الشريحة الإلكترونية "eSIM" وحلول الاتصال للمستهلكين وأجهزة آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT). وسوف يعمل هذا التعاون على الجمع ما بين حلول الاتصال المتقدمة التي توفرها "آيديميا" والخبرة الطويلة الأمد في هذه الصناعة التي تتمتع بها "مايكروسوفت" عبر منصتها السحابية الموثوق بها، وذلك من أجل تعزيز دعم خدمات "eSIM" حول العالم.

توفر "آيديميا" حلول الاتصال التي تمكّن مشغلي الهاتف المحمول (MNOs) من الاستعداد لموكبة النمو الهائل في خدمات الاتصال لكل من المستهلكين والأجهزة التي تدعم "M2M" و"eSIM". وتعمل "آيديميا" اليوم، مع 500 مشغل شبكة محمول في مختلف أرجاء العالم بهدف دعم الاتصال من خلال بطاقات "SIM" وخدمات "Esim" للمستهلكين وأجهزة "M2M"، بما في ذلك العدادات الذكية والسيارات، بالإضافة إلى حالات استخدام المُصادقة عبر الهاتف المحمول. وسوف يمكّن هذا التعاون بين "آيديميا" و"مايكروسوفت" الشركات من توسيع نطاق دعمها لمشغلي الهاتف المحمول من خلال توفير حلول ترقى إلى مستويات عالية للخدمات المتاحة وقدرات "التكرار الجغرافي"، بالإضافة إلى أحدث تقنيات الأمان التي تعمل على تحسين المرونة ضد هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).

وقالت إيّا شايوو، نائب رئيس التحالفات الاستراتيجية في "آيديميا": "نحن متحمّسون للغاية من أجل تمتين تعاوننا مع مايكروسوفت". وتابعت "إن الجمع بين خبرة آيديميا ومايكروسوفت أزور سوف يمكننا من تقديم أفضل خدمات إدارة الاشتراك عن بُعد في الشريحة الإلكترونية eSIM التي تؤمن الاتصال للمستهلكين والأجهزة والسكان في جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال طوني شكيب، المدير العام، لوحدة تسريع أعمال إنترنت الأشياء على منصة "أزور" في شركة "مايكروسوفت": "لم يكن الوصول إلى خدمات الاتصال الآمنة أمراً بالغ الأهمية كما هو عليه اليوم. إن تعاوننا مع آيديميا سوف يمكّننا من تزويد مشغلي الهواتف المحمولة بالبنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير التي يحتاجون إليها لإثبات أعمالهم في المستقبل، مع تقديم خدمات موثوقة ومبتكرة للمستهلكين تعمل على تحسين طريقة اتصالهم".

من جهة أخرى، تم اعتماد كل من "أزور" و"آيديميا" من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لتوفير خدمات "eSIM".

التركيز على الجيل الاتصال المقبل

إن التعاون بين "مايكروسوفت" و"آيديميا" سوف يؤدي إلى تسريع تطوير ميزات الاتصالات المتقدمة والخدمات المستندة إلى الموقع بما في ذلك:

استضافة خدمات "eSIM" لإدارة الاشتراك عن بُعد للمستهلك والأوساط المحيطة بـ"M2M".

التوسع العالمي لبصمة "IDEMIA/Microsoft SAS-SM" المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA).

التحسين المتواصل لمستويات الخدمة من أجل معالجة أهمية أعمال "eSIM" بالنسبة لمشغلي الهاتف المحمول ومصنّعي أجهزة إنترنت الأشياء في مختلف أنحاء العالم.

الابتكار المشترك لحلول الجيل المقبل لمشغلي الهاتف المحمول، استناداً إلى خدامات "أزور".

ابتكار أوجه التآزر معاً لمعالجة إمكانية تقسيم الشبكة التي تجمع بين بصمة "مايكروسوفت" في ما بين مشغلي شبكات الجيل الخامس (5G) وخبرة "آيديميا" فيما يتعلق بـ"eSIM".

ويُشار في هذا الصدد، إلى أنه تم إطلاق هذه الخدمات في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب وضع الخطط اللازمة من أجل تطبيقها في مناطق أخرى خلال الأشهر المقبلة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول عروض "مايكروسوفت" و"آيديميا" على Microsoft’s Partner Center. وللاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بعروض "آيديما" للاتصال، يمكن الضغط على الرابط: https://www.idemia.com/connectivity.

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-انتهى-

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